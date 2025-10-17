المفوض الأممي لحقوق الإنسان يدعو لخطوات سياسية ذات مغزى تؤدي إلى حل الدولتين

دعا مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك كل الأطراف إلى ضمان أن تكون حقوق الإنسان في صميم عمليات التعافي بغزة.

مسئول أممي: يجب ضمان الاعتراف بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم



وأضاف فولكر تورك: يجب استعادة وصول الغذاء والمياه النظيفة والمأوى والرعاية الطبية بأسرع وقت ويجب ضمان الاعتراف بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.



وتابع: يجب أن تكون هناك خطوات سياسية شاملة وذات مغزى تؤدي إلى حل الدولتين.

وفي وقت سابق دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى الوقف الفوري للحرب في قطاع غزة، مشددًا على ضرورة إتاحة الفرصة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين دون عوائق، مؤكدًا أن الوضع الإنساني لم يعد يحتمل المزيد من التأجيل أو المراوغة.

حق الفلسطينيين في تقرير المصير

وقال جوتيريش إنه من الضروري كفالة حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، باعتباره أساس أي سلام دائم في الشرق الأوسط، مؤكدًا أن حل النزاع لا يمكن أن يكون عسكريًا، بل عبر طاولة المفاوضات وبضمانات دولية تضمن التنفيذ الكامل لأي اتفاق يتم التوصل إليه.

