رئيس القابضة يكرم "مياه الإسكندرية" لحصولها على درع اعتماد جميع المحطات

كرم السيد المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، شركة مياه الشرب بالإسكندرية برئاسة المهندس أحمد جابر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وذلك تقديرًا لجهودها في الانتهاء من اعتماد جميع محطات مياه الشرب التابعة لها، وحصولها على المستوى الأول في تقييم سلامة ومأمونية مياه الشرب والصرف الصحي عن العام المالي 2024 / 2025، وفقًا لتقرير الشركة القابضة.

وشهد التكريم حضور كل من الدكتور صلاح بيومي، واللواء عاصم شكر، والدكتور أبو العباس عيسى جلال نواب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، حيث تسلمت شركة مياه الإسكندرية درع التميز وشهادتي اعتماد الإصدار الثاني لنظم إمداد محطتي المنشية (2) والمعمورة.

وأكد المهندس أحمد جابر أن هذا الإنجاز يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبدعم مستمر من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن تطبيق منهجية سلامة ومأمونية مياه الشرب يضمن الالتزام بكافة معايير الجودة، واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تكفل متابعة جودة المياه في جميع مراحل التنقية من المصدر وحتى وصولها للمستهلك.

ووجه المهندس أحمد جابر خالص الشكر والتقدير إلى فريق الإدارة العامة للسلامة والمأمونية بالشركة القابضة بقيادة الدكتور محمود عبد الرحمن، وإلى فرق العمل المشاركة من وزارة الصحة، والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، ووزارة البيئة، ووزارة الموارد المائية والري، ومحافظة الإسكندرية، مؤكدًا أن التكامل بين هذه الجهات يمثل أساس نجاح منظومة سلامة ومأمونية المياه.

كما تقدم المهندس أحمد جابر بخالص الشكر والتقدير إلى جميع قطاعات الشركة على ما بذلوه من جهود مخلصة وتعاون مثمر لتحقيق هذا الإنجاز، المهندس جويده على سليمان قطاع المنطقة الجنوبية والمهندس القذافي إبراهيم رئيس قطاع إنتاج وتوزيع الإسكندرية، المهندس وليد خضر رئيس قطاع إنتاج وتوزيع غرب الإسكندرية، الدكتور أمير حجاب رئيس القطاع التجاري،والمهندس مصطفى السيد رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات والمهندسة حنان طه والمهندس محمد الحفناوى رئيس قطاع المشروعات والاستاذ احمد مصطفى رئيس القطاع المالى،والاستاذ ياسر صابر والأستاذ محمد حمزة رئيس قطاع الموارد البشرية وجميع العاملين بالشركة.

من جانبها، أوضحت الدكتورة لمياء مصطفى رئيس قطاع المعامل، أن منهجية سلامة ومأمونية مياه الشرب تقوم على تقييم وإدارة المخاطر المحتملة والإجراءات التصحيحية اللازمة لتحييدها، مؤكدة أن تطبيقها يتم بتعاون وثيق بين قطاعات الشركة المختلفة، ومنها: التخطيط والمشروعات، الإنتاج والتوزيع، المالية، الموارد البشرية،والإدارة العامة لشئون مجلس الإدارة بقيادة الأستاذة يسر صلاح، العلاقات العامة، التوعية، والخط الساخن، والمكتب الفنى بهدف ضمان جودة المياه والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

كما أشار الدكتور أحمد الشامي مدير عام سلامة ومأمونية المياه، إلى أن العشر نظم إمداد التابعة لشركة مياه الإسكندرية قد حصلت بالفعل على شهادة سلامة ومأمونية المياه، موضحًا أن الشركة تسعى لتحقيق الاستدامة في تطبيق المنهجية لتقديم خدمة متميزة وآمنة للمواطن السكندري.

وتُعد شهادة سلامة ومأمونية المياه من أعلى شهادات الاعتماد التي تُمنح لمحطات إنتاج المياه في مصر، حيث يتم توثيقها من ثلاث جهات رسمية هي: وزارة الصحة، الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

