واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، برئاسة مجدي عبد الكريم، حملاتها المكثفة على محطات الوقود ومستودعات الغاز بمختلف أنحاء المحافظة، وذلك في إطار تعليمات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، بتكثيف الرقابة على المنظومة التموينية والتصدي لأي مخالفات، خاصة بعد تحريك أسعار المواد البترولية، واعتماد التسعيرة الجديدة لاسطوانات الغاز المنزلية والتجارية.

التموين تضبط سيارة محملة بأسطوانات غاز مخالفة بدمياط

وأسفرت الحملات عن ضبط سيارة نقل ثقيل تابعة لإحدى المحافظات الأخرى، محملة بـ 1133 أسطوانة غاز منزلية و53 أسطوانة تجارية مملوءة بالغاز، تبين أنها ليست لها حق الصرف وغير مربوطة على أي محطة بدمياط.

وتم التحفظ على السيارة والأسطوانات المضبوطة، وتحرير محضر بالواقعة، تمهيدًا لعرضها على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة، في إطار الجهود المستمرة لضبط الأسواق وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

