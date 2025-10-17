الجمعة 17 أكتوبر 2025
حماس توجه رسالة لمصر ودول الوساطة بشأن وقف إطلاق النار بغزة

 أعربت حركة حماس، اليوم الجمعة، عن تقديرها لجهود الوسطاء في كل من: مصر، قطر، وتركيا على مدار العامين الماضيين، سواء باستضافة اللقاءات أو العمل على تقريب وجهات النظر وجسر الهوة بين المواقف، وإصرارهم على تذليل العقبات بما أثمر أخيرا في إنهاء الحرب المجنونة على غزة.

وقالت الحركة في بيان: “نوجه الشكر لكل من الدول والجهات التي وقفت إلى جانب شعبنا في كل المجاﻻت، ونخص بالذكر الدول العربية والإسلامية الثمانية، وكلا من الجزائر وجنوب أفريقيا، ودورهم جميعا في الوقوف إلى جانب شعبنا في المحافل الدولية، سواء في مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية، إضافة إلى كل من روسيا والصين وكولومبيا، وكل من كان له دور فاعل في وقف حرب الإبادة وإسناد المواقف الفلسطينية السياسية والقانونية والإنسانية”.

وأضافت:"نشيد بكل من بذل الدماء مع شعبنا في يمن العروبة ولبنان الشقيق والعراق والجمهورية الإسلامية في إيران، ومن قاموا بالسفر عبر سفن الحرية وكسر الحصار أو الذين تظاهروا في ميادين مختلف الدول في قارات العالم جميعا".

وقالت الحركة:"نشكر وسائل الإعلام التي ساهمت في فضح جرائم العدو ونشر مظلومية شعبنا وما يتعرض له من مجازر وجرائم وعملية تطهير عرقي، وكل من آثر الوقوف مع الحقيقة رغم الضغوط الهائلة عليهم، ورفضهم الانصياع إلى سردية الظالم والإرهابي".

