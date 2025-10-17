4 مليارات دولار صادرات مصرية خلال 7 شهور من العام الحالي 2025

شهدت الصادرات السلعية المصرية ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2025، لتسجل زيادة تتجاوز 4 مليارات دولار، بنسبة نمو بلغت 17.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

الصادرات البترولية

ساهمت صادرات منتجات البترول بدور رئيسي في هذا الارتفاع، حيث سجلت نموًا بنسبة 22.9%، مدعومة بتحسن أسعار الطاقة وزيادة الطلب في الأسواق الخارجية، إلى جانب توسع الشركات المصرية في تلبية احتياجات أسواق جديدة.

زيادة الصادرات غير البترولية بنسبة 19.3%

كما شهدت الصادرات غير البترولية ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 19.3%، نتيجة الجهود الحكومية المستمرة لدعم المصدرين وتيسير الإجراءات الجمركية، فضلًا عن تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأسواق العالمية.

جهود الدولة لدعم تنافسية المنتج المصري

تعكس هذه النتائج الإيجابية نجاح استراتيجية الدولة لتعزيز تنافسية المنتج المصري، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات الوطنية، بما يسهم في تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في الوصول بحجم الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويًا.

