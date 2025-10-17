الجمعة 17 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مدرب ليفربول يوجه رسالة نارية لـ محمد صلاح

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

 طلب أرني سلوت المدير الفني لليفربول من محمد صلاح نجم الفريق أن يظهر رد فعل على النتائج المخيبة التي حدثت في الفترة الماضية، كما أوضح حقيقة عدم تأديته الأدوار الدفاعية خاصة ضد تشيلسي.

 

وقال المدرب الهولندي خلال مؤتمر صحفي: "رد فعل محمد صلاح منذ بداية الموسم؟ إذا خسرت 3 مباريات متتالية وأنت ترتدي قميص ليفربول فلا يهم من هو خصمك المقبل، يجب أن ترد وليس فقط من صلاح بل من جميع اللاعبين".

وأضاف سلوت: "صلاح لم يؤد أدواره الدفاعية ضد تشيلسي؟ سمعت تعليقات مارك كوكوريا ورأيت أيضا كيف سجلوا هدف الفوز، لكن يمكنني أيضا أن أُريك 5-6 لحظات كان بإمكان صلاح أن يصنع الفارق لصالحنا".

وأنهى حديثه قائلا: "لو حدث ذلك لكنا قد أجرينا نفس الحديث كما في الموسم الماضي عندما صنع الفارق مرات عديدة لنا، الأمر دائما يتعلق بالتوازن بين الأجنحة والظهيرين، أنا أريد من الظهيرين أن يهاجموا أيضا، علينا أن نجد التوازن الصحيح في ذلك".

ويستعد ليفربول لمواجهة منافسه مانشستر يونايتد في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي يوم الأحد المقبل.

 

