50 مليار جنيه ارتفاعا في رأس المال السوقي للبورصة خلال تعاملات الأسبوع

ارتفع رأس المال السوقي للبورصة المصرية بنحو 50 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع..ونستعرض التفاصيل كالتالي:

تعاملات نهاية الأسبوع

ارتفعت معظم مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات أمس الخميس، “آخر جلسات الأسبوع”، وربح رأس المال السوقي 13 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.692 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 37677 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 46147 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 16967 نقطة، وصعد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 4201 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 11654 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 15364 نقطة، فيما هبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 3785 نقطة.

تعاملات جلسة الأربعاء

وكانت قد تباينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الأربعاء، وربح رأس المال السوقي 15 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.679 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 37654 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 46042 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 16957 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 4155 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 11566 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 15273 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 3785 نقطة.

تعاملات منتصف الأسبوع

كما تباينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الثلاثاء الماضي، جلسة منتصف الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.664 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 37459 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 45888 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 16868 نقطة، وصعد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 4132 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 11457 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 15162 نقطة، وتراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 3776 نقطة.

تعاملات جلسة الإثنين

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الإثنين الماضي وربح رأس المال السوقي 12 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.668 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 37409 نقاط، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 45857 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 16841 نقطة، وصعد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 4128 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 11477 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 15180 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 3790 نقطة.

تعاملات بداية الأسبوع

وكان أداء مؤشرات البورصة المصرية قد تباين في ختام تعاملات جلسة الأحد الماضي أولى جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 14 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.656 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" ليغلق عند مستوى 37378 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 45816 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 16802 نقطة، وصعد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 4102 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وارتفع "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 11352 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 15058 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.56% ليغلق عند مستوى 3782 نقطة.

