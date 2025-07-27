27 عاما على رحيل ملك الترسو.. فريد شوقي وحش الشاشة، اكتشفه يوسف وهبى.. رفض "صراع في النيل" بسبب البرد.. وعبد الناصر استرضاه بهذه الطريقة

فريد شوقى، وحش الشاشة وملك الترسو، الملك والأستاذ، عُرف بأدوار الشر والإجرام بالسينما، وله إفيهات شهيرة، مثل: "وشرف أمي"، ارتبط اسمه بأفلام الأبيض والأسود، اكتشفه يوسف وهبى، كتب قصص بعض أفلامه بيده، جماهيريته واسعة في السينما، لم ينقطع عن العمل يوما حتى الرحيل في مثل هذا اليوم 27 يوليو 1998، أي منذ 27 عاما.



تعليقا على لقب لقب ملك الترسو قال فريد شوقي: أنا فخور جدا بأني منذ أكثر من أربعين عاما فى الفن، وأنا أحمل لقب "ملك الترسو" الذي اعتبره أهم وسام حصلت عليه، وأكبر جائزة نلتها في حياتي الفنية هذا اللقب.. أطلقه عليّ الجمهور، وقصة هذا اللقب أن أفلامي التى كانت تقدم فى بداية العرض كانت في سينمات الدرجة الأولى، فيكون الإقبال محدودا، ومع مرور الوقت يعاد عرضها فى سينمات الدرجة الثانية فيقبل عليها جمهور كبير هو الذي أطلق عليّ ملك الترسو.

مثلث الشر.. شوقى والدقن والمليجى

فريد شوقى هو أحد أضلاع مثلث الشر والبلطجة والجريمة فى السينما، فإذا كان محمود المليجى هو مجرم الشاشة، وتوفيق الدقن بلطجى الشاشة، فإن فريد شوقى هو وحش الشاشة، وبالرغم من ذلك عندما اختاره المنتج جمال الليثى للقيام ببطولة فيلم "صراع فى النيل"، ولأن التصوير كان فى الشتاء مع البرد القارس وسط أجواء انتشار البلهارسيا فى النيل رفض شوقى الفيلم خوفا من البرد.

فريد شوقي فى أدوار المعلم، فيتو



ولد الفنان فريد شوقي في شهر يوليو عام 1920، ورحل أيضا في يوليو مع فارق 78عاما، في المنزل رقم 6 بشارع زينهم بحي البغالة بالسيدة زينب، حيث نشأ؛ مما جعله قادرا على تجسيد أفلام الأكشن الشعبية، وامتدت حياته 78 عاما، تألق خلال أكثر من نصف قرن ممثلا ومنتجا وكاتب سيناريو، ورصيده الفني 400 فيلم، عمل مع أكثر من 90 مخرجا ومنتجا.

موظف بالأملاك الأميرية

درس فريد شوقى بمدرسة الفنون التطبيقية وحصل منها على الدبلوم، بدأ حياته العملية مهندسا بمصلحة الأملاك الأميرية، حتى يستطيع مساعدة أهله إلا أنه سرعان ما وجد نفسه عاشقا للفن، فشكل هو وبعض الزملاء الرابطة القومية للتمثيل، واستأجروا مسرح الريحاني ليقدموا عروضهم.

فريد شوقى، فيتو



ونظرا لحبه للفن التحق بمعهد التمثيل توسط له والده عن طريق صداقته ليوسف وهبي للعمل بفرقة مسرح رمسيس، وهناك يتقابل مع حسين رياض وأحمد علام وسراج وفاخر فاخر وغيرهم ليبدأ مشواره المسرحى مع مسرح رمسيس.

ومن هنا كان فريد شوقى يقول دائما: كان لوالدي تأثير كبير على تكويني الشخصي والثقافي، وشجعني على حب التمثيل باصطحابي لمشاهدة المسرحيات كل أسبوع وتعريفي بنجوم هذا الزمان خاصة أنهم كانوا من أصدقائه، مثل: يوسف وهبي ونجيب الريحاني، وكنت أستشيره، وأناقشه في كل شيء، وكان يساعدنى باستمرار حتى رحل في السبعينات، أما والدتى التركية فكانت رافضة لكل ما هو متعلق بالتمثيل والمسرح حيث كانت تعتبره عيبا.

كومبارس صامت فى “بنات الريف”

بدأ فريد شوقي أول أدواره المسرحية كومبارسا صامتا في مسرحية “بنات الريف”، ومن مسرحياته التي لفتت الأنظار له مسرحية "الفاجر"، وشاهده الريحاني وهو يمثل فأعجب به ونصحه بالاحتراف، وكان من دفعته بمعهد التمثيل: شكري سرحان، حمدي غيث، نادية السبع، فاتن حمامة وغيرهم.

ملاك الرحمة أول طريق السينما

انتقل فريد شوقي إلى السينما، فقدم مع الفنان يوسف وهبي أول أدواره في السينما في فيلم "ملاك الرحمة"، ثم قدم فيلم "ملائكة في جهنم" عام 1947 إخراج حسن الإمام، وتوالت أدواره الثانوية، أما أهم مرحلة في حياته، قال فريد شوقى إنها "مرحلة عملي مع صلاح أبو سيف، معظمها كان علامات في حياتي "الفتوة" و"بداية ونهاية"، "السقا مات" وغيرها.

وعن أصعب شخصية أداها، قال: الحانوتي في فيلم "السقا مات" الذي كتبه يوسف السباعي، وقد سبب لي اكتئابا طوال مدة تصوير الفيلم الذي أخرجه ببراعة صلاح أبو سيف.

جعلونى مجرما من الأفلام الهادفة

كما برع فريد شوقي في تقديم أدوار الشر في السينما، وجاءت أفلامه في هذه المرحلة هادفة متميزة ومنها فيلم "جعلوني مجرما" عام 1952 للمخرج عاطف سالم، وهو الفيلم الذي ألغى بسببه السابقة الأولى للمجرمين في حال استقامته، وهو من تأليف فريد شوقي ورمسيس نجيب.

وقد شارك في كتابة السيناريو والحوار الأديب نجيب محفوظ، قدم بعده أفلام: قلبى دليلي، القاتل، بداية ونهاية، غزل البنات.

ويعلق شوقى على تقديمه لأدوار الشر فيقول: أفادتني أدوار الشر التي قدمتها لأنها كانت سببا في شهرتي التي حققتها، فقد وضعت أدوار الشر اسمى تحت الأضواء، وبمرور الزمن بدأت أغير نوعية أدواري بشكل يتناسب مع كل فترة من فترات حياتي، ونجحت في ذلك، والحمد لله ازدادت شعبيتي أكثر.



بعد انتشاره الواسع فى السينما، طلب فريد شوقى تقديم فيلم عن شخصية “خالد بن الوليد” الذى كان شديد الإعجاب به، لكن تقدم بنفس الطلب إلى الرقابة وإلى الأزهر الفنان حسين صدقى الذى فاز بالموافقة على تمثيله وإنتاجه وإخراجه.

وفى المقابل ولإرضائه، طلب منه الرئيس جمال عبد الناصر تقديم فيلم عن بورسعيد بعد الانتصار على العدوان الثلاثى من إخراج عز الدين ذو الفقار، وحضر الرئيس العرض الأول للفيلم.

فريد شوقى مع سهير ترك آخر زيجاته، فيتو



تزوج الفنان وحش الشاشة فريد شوقي خمس مرات، الأولى من ممثلة هاوية وهو في الثامنة عشرة من عمره، وكانت تغار عليه كثيرًا، والثانية من محامية أحبها كثيرًا، وقال لها إن لم تتزوجه سينتحر، ثم تزوج من ممثلة غير معروفة، وهي زينب عبد الهادي، وأنجب منها ابنته منى، ثم النجمة هدى سلطان التي أحبها أثناء تمثيل معها فيلم "حكم القوى"، وأنجب منها ناهد ومها، وأخيرًا سهير ترك التي ظلت معه حتى وفاته ورحلت منذ أيام، وأنجب منها عبير ورانيا، لذلك لقب بأبو البنات.

الفنان فريد شوقى، فيتو



بالرغم أيضا من أن فريد شوقى كان “وحش الشاشة”، إلا أنه كان دائما يتحسر على زمان وأيام زمان، فكان يقول: “ياسلام على زمان وحلاوة أيام زمان يا ولاد، زمان كانت الحياة بسيطة وسهلة وفيها قيم وأصول تراعى، والآن تغيرت أشياء كثيرة، حتى علاقات البشر تغيرت، زمان لم يكن وراءها هدف، لأن الرباط كان الحب، ومن هنا كانت أفلامنا جيدة نفخر بها، ونتحسر عليها كلما شاهدناها على شاشة التليفزيون، زمان لما كنا نحب نعمل فيلم كنا نجلس مع بعض المنتج والمؤلف والسيناريست والمخرج، كنا نجلس فترة طويلة تصل إلى ستة أشهر.. كل ده قبل ما نضع الكلام على الورق نتناقش ونتدارس ونقترح على القصة الأصلية لكن الآن كله سلق وكتابة فى أيام ولهذا لن تخرج أفلام جيدة”.

أفلام يفخر بها

ويضيف فريد شوقى: إذا كنا الآن في التسعينات ـ وقت كتابة المقال ـ بنبكى على اللى فات، وأيضا نتحسر على أفلام زمان ومسرح زمان، فكلنا مسئولون عما وصلت اليه حال السينما والمسرح والفن في هذه الأيام، وأنا واحد من هؤلاء اشتركت في أعمال حقيرة تسبب لي الخجل إذا عرضت في وجود بناتي، لكن فى المقابل هناك أفلام عملتها منذ زمان سنوات طويلة، ومازلت أفخر بها.



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