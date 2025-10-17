كامل الوزير يلتقي المستثمرين الصناعيين بالدقهلية غدا

أعلنت وزارة الصناعة أنه سيتم عقد لقاء مع مستثمري محافظة الدقهلية يوم السبت الموافق 18 أكتوبر بحضور اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وذلك بمبنى الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصة في تمام الساعة 12 ظهرًا.

ويأتي ذلك في إطار اللقاءات التي يعقدها الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مع المستثمرين الصناعيين لحل مشاكلهم والوقوف على كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها.

ودعت الوزارة المستثمرين الصناعيين بمحافظة الدقهلية لحضور هذا اللقاء، والذي سيكون فرصة جيدة لبحث وطرح المشكلات التي تواجههم في المنطقة الصناعية.

تجدر الإشارة إلى أنه في حالة وجود بعض التحديات العاجلة للمستثمرين الصناعيين فعليهم التقدم بها لإدارة خدمة ودعم المستثمرين بمقر وزارة الصناعة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

