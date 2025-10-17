الجمعة 17 أكتوبر 2025
اقتصاد

كامل الوزير يلتقي المستثمرين الصناعيين بالدقهلية غدا

كامل الوزير
كامل الوزير

أعلنت وزارة الصناعة أنه سيتم عقد لقاء مع مستثمري محافظة الدقهلية يوم السبت الموافق 18 أكتوبر بحضور اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وذلك بمبنى الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصة في تمام الساعة 12 ظهرًا.

ويأتي ذلك في إطار اللقاءات التي يعقدها الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مع المستثمرين الصناعيين لحل مشاكلهم والوقوف على كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها. 

ودعت الوزارة المستثمرين الصناعيين بمحافظة الدقهلية لحضور هذا اللقاء، والذي سيكون فرصة جيدة لبحث وطرح المشكلات التي تواجههم في المنطقة الصناعية. 

تجدر الإشارة إلى أنه في حالة وجود بعض التحديات العاجلة للمستثمرين الصناعيين فعليهم التقدم بها لإدارة خدمة ودعم المستثمرين بمقر وزارة الصناعة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. 

