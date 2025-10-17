الجمعة 17 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

في ذكرى رحيله، سليمان عيد ابن الناس البسيطة الذي زرع الضحك ورحل في صمت

سليمان عيد
سليمان عيد

تحل اليوم الذكرى الأولى لرحيل الفنان سليمان عيد، أحد أبرز نجوم الكوميديا في مصر خلال العقود الثلاثة الأخيرة، والذي غاب عن عالمنا إثر أزمة قلبية مفاجئة، تاركًا إرثًا فنيًا كبيرًا ومسيرة حافلة بالحب والضحك والإنسانية.

من حي الكيت كات إلى نجومية الشاشة

وُلد سليمان عيد في 17 أكتوبر عام 1968 بحي الكيت كات الشعبي في الجيزة، ونشأ وسط أسرة بسيطة الحال. منذ طفولته كان مولعًا بالتمثيل، وقرر أن يحوّل حلمه إلى واقع، فالتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وتخرج منه عام 1991.

بدأ مشواره الفني بأدوار صغيرة، إلا أن موهبته الطبيعية وخفة ظله اللافتة جعلته يلفت الأنظار سريعًا، فشارك في فيلم الإرهاب والكباب عام 1992 مع الزعيم عادل إمام، لتبدأ بعدها رحلة طويلة من النجاح والاستمرارية.

مسيرة فنية لا تُنسى

شارك الراحل في أكثر من 200 عمل فني متنوع بين السينما والتلفزيون والمسرح، تنقّل فيها بين الكوميديا والدراما، لكنه ظل مرتبطًا دائمًا بالشخصية الشعبية خفيفة الظل.

من أبرز أعماله السينمائية: صعيدي في الجامعة الأمريكية، الناظر، التجربة الدنماركية، اللمبي، يا أنا يا خالتي، وبلطية العايمة.

أما على شاشة التلفزيون، فقد تألق في مسلسلات: الكبير أوي، فلانتينو، في بيتنا روبوت، والسبع وصايا، إلى جانب ظهوره الدائم في برامج المقالب والكوميديا الاجتماعية التي أحبها الجمهور.

بساطة الإنسان وصدق الفنان

اشتهر سليمان عيد بين زملائه بأنه صاحب القلب الطيب والابتسامة الدائمة. لم يسعَ وراء الشهرة أو الأضواء بقدر ما كان يسعى لإسعاد الناس. كان يقول دائمًا في لقاءاته: "أنا راضي بنصيبي، أهم حاجة الناس تضحك وتفتكرني بخير".

كلمات عكست شخصيته المتصالحة مع الحياة، والتي جعلته محبوبًا داخل الوسط الفني وخارجه.

 

هل تنبأ بوفاته؟

تداول البعض بعد رحيله مقاطع من لقاءات سابقة قال فيها ضاحكًا: "أنا لو موت محدش يزعل، أهم حاجة الناس تفضل تضحك وأنا سايب ذكرى حلوة".


ورأى البعض في هذه الكلمات “تنبؤًا” بوفاته، لكن المقربين منه أكدوا أنها كانت على سبيل الدعابة التي اشتهر بها، وأنه لم يكن يشعر بأي تعب قبل رحيله، بل كان يخطط لأعمال جديدة، ما يجعل وفاته المفاجئة صدمة للجميع.

 

 وداع مؤثر وتكريم مستحق

رحل سليمان عيد في هدوء، لكن اسمه ظل حاضرًا في قلوب الجمهور. وخلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، حرصت إدارة المهرجان على تكريمه ضمن فقرة “النجوم الراحلين”، حيث عُرضت صورته وسط تصفيق الحضور.


كما فوجئ جمهور فيلم فيها إيه يعني بظهوره في عدد من المشاهد كضيف شرف، لتتحول لحظة ظهوره على الشاشة إلى تصفيق مؤثر ودموع وفاء لفنان رحل جسدًا، وبقي أثره خالدًا.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جان الجونة تيمور تيمور العرض الخاص لفيلم فيها أيه يعني الفنان الراحل سليمان عيد الفنان ماجد الكدواني العرض الخاص الفنان الراحل الجونة السينمائي ازمة قلبية مفاجئة ضيف شرف فيلم فيها إيه يعني فيها ايه يعنى حفل الافتتاح الراحل سليمان عيد نجل الفنان الراحل سليمان عيد

مواد متعلقة

سفاح كي جي تو، تفاصيل مأساوية في مقتل طفل الإسماعيلية وتقطيع جثته على يد زميله بطريقة فيلم "ديكستر"

فيلم "ماما وبابا" مهدد بالسحب من دور العرض لهذا السبب

الأكثر قراءة

من قصص القرآن الكريم، لماذا قالت اليهود إن "عزيرا" ابن الله؟!

الوطنية للانتخابات تتيح للناخبين تغيير مقر التصويت أو جمع أفراد الأسرة في لجنة واحدة

آخر تطورات سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية اليوم الجمعة

بشرى وعبير صبري أول الحضور، توافد النجوم على ريد كاربت فيلم عيد ميلاد سعيد بالجونة (فيديو)

رسميًّا، رفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 225 جنيهًا للمنازل و450 للتجاري

إخلاء سبيل السائق والتباع في قضية سقوط مسن المنصورة على ذمة التحقيقات

توروب: الأهلي جاء إلى بوروندي من أجل الفوز، وأعرف الكثير عن إيجل نوار (فيديو)

تهدد الوعي الديني، المفتي السابق يحذر من الفتاوى الشاذة المنتشرة على مواقع التواصل (فيديو)

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية اليوم الجمعة

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الخميس

ارتفاع سعر الجنيه الذهب بالصاغة مساء اليوم الخميس

البلدي ترتفع 5 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، بيراميدز مع نهضة بركان.. الأهلي والاتحاد السكندري.. ليفربول ضد فرانكفورت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالدليل من السنة النبوية، حكم نشر أوصاف على الناس ليست فيهم

تهدد الوعي الديني، المفتي السابق يحذر من الفتاوى الشاذة المنتشرة على مواقع التواصل (فيديو)

دعاء الجمعة الأخيرة من ربيع الآخر

المزيد
الجريدة الرسمية