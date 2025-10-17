الثعلب وقع في فخ صديقه ترامب، اتهامات رسمية لجون بولتون بإساءة استخدام معلومات سرية

أفادت وزارة العدل الأمريكية، الخميس، بأنه تم توجيه لائحة اتهام ضد جون بولتون مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تتعلق بالتعامل مع وثائق سرية بشكل غير قانوني.



وذكرت الوزارة أن جون بولتون يواجه 8 تهم تتعلق بنقل المعلومات السرية و10 تهم متعلقة بالاحتفاظ بالوثائق بشكل غير قانوني.

ووجهت هيئة محلفين لائحة اتهام رسمية إلى مستشار الأمن القومي السابق للرئيس ترامب بإساءة التعامل مع معلومات سرية.

وبحسب ما نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصدرين، فقد وجهت هيئة محلفين فدرالية كبرى في ولاية ماريلاند، الخميس، لائحة الاتهام إلى بولتون الذي من المتوقع أن يسلم نفسه، يوم الجمعة، للسلطات في المحكمة الفدرالية في جرينبيلت.

ووفق الشبكة، أصبح بولتون الذي يخضع للتحقيق بتهمة التعامل غير القانوني مع معلومات سرية، ثالث خصم سياسي بارز لترامب يتم توجيه الاتهام إليه في أقل من شهر.

وقالت مصادر لـ"سي إن إن": "يُزعم أن بولتون شارك معلومات سرية للغاية مع زوجته وابنته عبر البريد الإلكتروني".

من جهته، أفاد موقع "أكسيوس" بأن بولتون من أشد منتقدي ترامب منذ مغادرته الإدارة الأولى، وقد حذر مرارا من استخدام الرئيس سلطة الحكومة لاستهداف خصومه السياسيين.

وتأتي لائحة اتهام بولتون عقب صدور أمر تفتيش، يزعم أنه استخدم حساب بريد إلكتروني خاصا تم اختراقه من قبل "جهة أجنبية"، وأنه شارك معلومات سرية بشكل غير قانوني.

ونفى ترامب علمه بأي شيء بشأن لائحة الاتهام أثناء حديثه مع الصحفيين بعد ظهر الخميس، قائلا في مؤتمر صحفي: "إنه شخص سيئ.. إنه لأمر مؤسف، لكن هكذا تسير الأمور".

وداهم مكتب التحقيقات الفيدرالي منزل بولتون في ماريلاند في أغسطس 2025 خلال ما وصفه نائب الرئيس جيه دي فانس بـ"المراحل المبكرة جدا من تحقيق جار".

وفي ذلك الوقت، قال فانس إن بولتون "ليس مستهدفًا على الإطلاق" بسبب انتقاده لترامب الذي وصفه بأنه "حقير للغاية" علما أن الرئيس الأمريكي ألغى الحماية الأمنية لبولتون في يناير، رغم تلقيه تهديدات بالقتل.

يذكر أن جون بولتون كان مستشارا للأمن القومي في إدارة ترامب خلال الفترة من أبريل 2018 حتى سبتمبر 2019، واستقال بسبب الخلافات مع الرئيس، حسب التقارير الإعلامية.

وبعد استقالته من المنصب نشر بولتون في يونيو 2020 كتاب مذكرات حاول ترامب إيقاف نشره عبر القضاء وتضمن الكتاب انتقادات شديدة لترامب وسياساته.

