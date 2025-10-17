كنت بروح لطبيب نفسي، حمزة نمرة يتحدث عن مأساة غيرت مسار حياته وشكل أغانيه

فتح الفنان حمزة نمرة قلبه في حديث إنساني نادر، كاشفًا عن واحدة من أكثر محطات حياته ألمًا وتأثيرًا في مسيرته الفنية، وهي فقدانه والدته في طفولته، وهو الحدث الذي غيّر مسار حياته وجعل الحزن رفيقًا دائمًا لصوته وأغانيه.

غياب الأم.. البداية الأولى للشجن

وروى حمزة نمرة خلال لقائه ببرنامج “معكم” الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي بقناة “أون”: أن والدته رحلت بعد معاناة طويلة من مضاعفات الحمل، دخلت خلالها في غيبوبة استمرت عامًا كاملًا، قائلًا: "كنت طفل صغير في بلد عربي بعيد عن أهلنا، ووالدي حاول يشرح لي اللي حصل بطريقة علمية لأنه كان طبيب، وطلب مني أدعي لمعجزة. فعلًا فضلت سنة كاملة بدعي إن أمي تفوق، لكن دي كانت إرادة ربنا".

وتابع: تلك التجربة، كانت أول درس في الفقد، وأول مواجهة لي مع فكرة أن بعض الأمنيات لا تتحقق مهما كان الإيمان بها.

من الخوف إلى الفن

وأوضح حمزة نمرة أن التجربة تركت بداخله قلقًا دفينًا وشعورًا دائمًا بالخوف من الأسوأ، مضيفًا: "فضلت طول عمري حاسس إن الفكرة السلبية ممكن تحصل فعلًا، وده اكتشفته لما بدأت أزور معالج نفسي. بس لما فكرت بعمق، فهمت إن التجربة دي كانت السبب في دخولي عالم الفن، لأني شخص كتوم ومش بعرف أعبّر بالكلام، فالمشاعر دي طلعت في الغُنا".

الأب..ضوءٌ وسط العتمة

وتحدث نمرة عن دور والده في تجاوز تلك المرحلة قائلًا:"بابا كان ضحوك ومحب للحياة، حاول بكل الطرق يخلينا نكمل رغم التروما. كان بيحاول يضحكنا ويدينا أمل، وفعلًا نجح إنه يخلينا نعيش الحياة بحب بدل ما نقف عند الحزن".

أغنية لم تُكتب.. لكنها حاضرة في كل لحن

ولفت حمزة نمرة إلى أن رحيل والدته ظل حاضرًا في كل ما يغنيه حتى وإن لم يكتب عنها بشكل مباشر، مؤكدًا: "مش كتبت أغنية مخصوص لماما، لكن تقريبًا كل أغنية فيها صدق أو وجع طالع من التجربة دي".

“إنسان”.. الحلم الذي يلخص الرحلة

واختتم الفنان حمزة نمرة حديثه بتأكيده أن أغنية "إنسان" تمثل جوهر فنه ورؤيته للحياة: "كنت نفسي أعمل ألبوم كامل اسمه (إنسان)، لأنها بتعبّر عن فكرتي في الفن: إن في الآخر كلنا بنرجع لنفس الأصل والمعنى.. الإنسان".

