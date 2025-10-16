محلل سياسي: ملفات ضغط من الموساد تعيق رغبة ترامب في حل أزمة الشرق الأوسط

أكد الدكتور مايكل مورجان، الباحث والمحلل السياسي في مركز لندن للبحوث السياسية والاستراتيجية، أن الدور الأمريكي في أزمة الشرق الأوسط يواجه تعقيدات خفية وضغوطًا داخلية تمنع الإدارة الأمريكية من التحرك الجاد نحو تسوية الصراع.

وقال مورجان، خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج "ولاد البلد" الذي يقدمه محمد قاسم المذاع على قناة “الشمس 2”، إن المشهد الحالي يعيد إلى الأذهان عام 2017 عندما تساءل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائه مع بنيامين نتنياهو: "نتكلم في حل الدولة الواحدة ولا حل الدولتين؟"، في إشارة إلى وجود نية مبدئية لديه لحل الأزمة.

ملفات ضغط من الموساد ولوبي صهيوني يعوق التحرك

أوضح مورجان أن هذه الرغبة واجهت مقاومة قوية من داخل المنظومة السياسية الأمريكية، كاشفًا عن وجود ملفات ضغط يديرها الموساد الإسرائيلي ضد عدد من السياسيين الأمريكيين، تتضمن "تصويرًا ومعلومات خاصة" تُستخدم كورقة ضغط في أوقات الأزمات.

وأشار إلى أن اللوبي الصهيوني، إلى جانب تغير مواقف دول كبرى مثل بريطانيا وفرنسا بـ180 درجة، خلق حالة من الجمود المتعمد في التحركات الأمريكية تجاه إنهاء الحرب، واصفًا هذا التحول بـ"غير الطبيعي".

طموح نوبل ودوافع شخصية وراء تحركات ترامب

وبيّن الباحث أن ترامب كان يسعى لتخفيف حدة الصراع ليس فقط لأسباب سياسية، بل أيضًا بدوافع شخصية تتعلق برغبته في الفوز بجائزة نوبل للسلام، مؤكدًا أن الرئيس الأمريكي حاول استثمار التغير في الرأي العام الغربي لصالحه.

وأضاف أن بعض الإعلاميين والمفكرين داخل التيار الجمهوري والمحافظين بدأوا في انتقاد إسرائيل علنًا، خاصة بعد حوادث مؤلمة مثل مقتل أحد المؤثرين في لقاء جامعي، والتي وُجهت فيها أصابع الاتهام لتل أبيب.

تحول في الرأي العام الغربي ضد الدعاية الصهيونية

وأشار مورجان إلى أن التحول في الموقف الغربي جاء نتيجة انكشاف الخطاب الإسرائيلي المضلل، الذي يبرر القتل باسم الدين، مؤكدًا أن الصهاينة يستخدمون الدين كوسيلة للسلطة، مثلما تفعل جماعة الإخوان الإرهابية.

وأوضح أن هذا الوعي المتزايد في الغرب جعل كثيرًا من المؤثرين والسياسيين يرفضون المجازر الجارية بحق المدنيين، معتبرين أنها مذبحة تاريخية تُرتكب على الهواء في القرن الحادي والعشرين.

مصر تمارس "صبر أيوب" في إدارة الأزمة

وفي ختام حديثه، أشاد مورجان بـ الصبر الاستراتيجي للقيادة المصرية في التعامل مع الأزمة، مؤكدًا أن القاهرة تتعامل بحكمة مع محاولات إسرائيل جرّها إلى صراع مباشر، خاصة عند محور فيلادلفيا، الذي حاولت تل أبيب استخدامه لتأجيج التوتر وتحويل الأزمة إلى حرب مفتوحة.

