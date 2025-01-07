الثلاثاء 07 يناير 2025
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أول فرن صديق للبيئة لتصنيع الأواني الفخارية بقرية الفخار في قنا (بث مباشر)

صناعة الفخار،فيتو
صناعة الفخار،فيتو

أجرت فيتو بثا مباشرا عن أول فرن صديق للبيئة لصناعة الأواني الفخارية، وذلك داخل  أقدم بيوت صناعة الفخار بمحافظة قنا بقرية الشيخ علي التابعة لمركز نقادة جنوب محافظة قنا، بصناعة الفخار والقلل القناوي التي يتم تصنيعها بتلك القرية منذ عدة سنوات.

اول فرن صديق للبيئة لتصنيع الأواني الفخارية بقرية الفخار 
 

وأكد كمال أبو اليزيد صاحب الستين عاما، أنه بدأ العمل بالمهنة منذ كان عمره ١٢ عاما، وهو يقوم بالعمل في جميع أنواع الفخار المختلفة منها الطواجن والتشكيلات السياحية.

صناعة الفخار بقنا

وأضاف  أن الفخار به مادة الهرم والتي تحافظ على درجة حرارة الماء والطعام لذا المطاعم والقرى السياحية تطلب الكثير منه.

وأشار إلى أن صناعة الفخار منذ سنوات تحتاج إلى توفيق اوضاع قانونية لممارسة صناعتهم بشكل صحيح وذلك علي مساحة 21 فدانا بالظهير الصحراوي لمدينة نقادة.

 

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