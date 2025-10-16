حملات تموينية بالاسكندرية تضبط 137 ألف لتر سولار مدعم

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بقيادة جمال عمارة مدير المديرية، بتكثيف جهودها الرقابية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين، لمتابعة الأسواق ومنافذ توزيع السلع والبتروليات على مستوى المحافظة.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد ـ محافظ الإسكندرية ـ بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومحطات الوقود والمخابز البلدية؛ لضمان انضباط المنظومة التموينية وحماية حقوق المواطنين.

أسفرت الحملات عن ضبط إحدى محطات تموين السيارات لتصرفها في كميات كبيرة من السولار المدعم بلغت ١٣٧,٩٢١ لتر سولار (مائة وسبعة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وواحد وعشرون لترًا)، بالإضافة إلى عدم انتظام القيد في السجلات الرسمية للمحطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وفي قطاع المخابز البلدية، تم تحرير ١٣ محضرًا لإنتاج خبز ناقص الوزن، و١٢ محضرًا لمخالفات متنوعة بالمخابز البلدية. كما أسفرت الحملات على الأسواق عن تحرير محضرين لبيع سلع بأسعار أعلى من المقررة، و١٠ محاضر لعدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية.

وأكد محافظ الإسكندرية أن الأجهزة التنفيذية والرقابية مستمرة في تكثيف حملاتها اليومية على جميع الأنشطة التموينية، لضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين بجودة وأسعار مناسبة، ومنع أي محاولات للتلاعب أو الاحتكار، مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق المواطنين أو الأمن الغذائي للمحافظة.

ومن جانبه، أوضح جمال عمارة، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، أن المديرية تواصل تنفيذ خطة رقابية موسعة تشمل المرور الميداني المستمر على محطات الوقود والمخابز والأسواق، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، لضمان انضباط المنظومة التموينية في جميع أحياء المحافظة مؤكدًا أن العمل يتم على مدار الساعة للتصدي لأي محاولات غش أو تلاعب بهدف الحفاظ على استقرار الأسواق وحماية حقوق المواطنين.

