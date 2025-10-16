الجمعة 17 أكتوبر 2025
خارج الحدود

مسئولة بمنظمة الصحة العالمية: الأوبئة في غزة خرجت عن السيطرة

غزة، فيتو

 حذرت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية حنان بلخي في مقابلة أجرتها معها وكالة الصحافة الفرنسية من أن انتشار الأوبئة في قطاع غزة.

 

الصحة العالمية تحذر من خطورة الوضع الصحي بغزة

وأكدت حنان بلخي أن الوضع الوبائي في غزة أصبح "خارجا عن السيطرة" إذ لم يعد يعمل في القطاع بأكمله سوى 13 مستشفى من أصل 36 وبشكل جزئي.

وقالت بلخي إن القطاع الصحي في غزة "تم تفكيكه.. لم يتبق سوى القليل جدا من نظام الرعاية الصحية في غزة".

انتشار الأمراض المعدية 

وأوضحت بلخي أن "انتشار الأمراض المعدية أصبح خارجا عن السيطرة، سواء التهاب السحايا أو متلازمة غيلان-باريه (اضطراب مناعي يصيب الأعصاب) والإسهال والأمراض التنفسية"، مشيرة إلى أن حجم العمل الذي تحتاجه غزة لا يمكن تخيله وسنضطر للتعامل معه خطوة بخطوة.

