10 ملايين جنيه حصيلة البيع بجلسة مزاد اليوم لسيارات وبضائع جمارك الإسكندرية وسفاجا

أقامت الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك الإسكندرية وسفاجا بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية، جلسة بيع بالمزاد العلني اليوم الخميس الموافق ١٦ أكتوبر ٢٠٢٥ بقاعة نادى الجيزة الرياضى بشارع البحر الأعظم أسفل كوبرى عباس بالجيزة، لبيع عدد ١٤٦ من لوطات السيارات والبضائع المتنوعة من المهمل والراوكد المخزنة بالجمارك.

حصيلة البيع بجلسة مزاد اليوم

وخلال هذه الجلسة تم البيع النهائى لعدد ٢ لوط من السيارات بمبلغ ٨٥٨ ألف جنيه و٩ لوط من البضائع بمبلغ ٩ ملايين ٢٤٨ ألفا و٦٠٠ جنيه بإجمالى مباع ١١ لوط سيارات وبضائع بمبلغ ١٠ مليون و١٠٦ آلاف و٦٠٠ جنيه.

جاء ذلك تنفيذًا للتكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.