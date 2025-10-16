هنا شيحة من الجونة: سعيدة بعودتي للسينما، ويسرا اللوزي: المهرجان يمثل مساحة للتواصل الفني

شهدت الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي حضورًا لافتًا للفنانتين هنا شيحة ويسرا اللوزي، حيث تحدثتا عن مشاريعهما الفنية الجديدة والتحديات التي تواجههما بين الحياة الشخصية والعمل الفني.

هنا شيحة: سعيدة بعودتي للسينما.. والأفلام القصيرة أكثر صعوبة

وأعربت الفنانة هنا شيحة عن سعادتها بعودتها إلى السينما، مؤكدة أنها بدأت مشوارها السينمائي وتعود إليه من جديد بمجموعة من الأعمال.

وقالت خلال لقائها بقناة النهار على هامش حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة: "ابتديت سينما وراجعة تاني أشتغل سينما، وعندي فيلم قصير هيتعرض في كذا مهرجان، وكمان فيلم جديد مع محمود حميدة وشيرين. مبسوطة جدًا لأن الأفلام القصيرة أصعب من الطويلة، بنحتاج في ربع ساعة نحكي الحدوتة والناس تصدقها، ونفسي الأفلام القصيرة تاخد حقها عند الناس".

يسرا اللوزي: التوازن بين التمثيل والأمومة مش سهل

من جانبها، تحدثت الفنانة يسرا اللوزي عن محاولتها الدائمة لتحقيق التوازن بين مسؤولياتها الأسرية وحبها للفن، قائلة: "بحاول أوفق بين أولادي والتمثيل، بس الموضوع مرهق، وجوزي بيساعدني جدًا، وكمان عندي حماتي بتساعد، بس لسه التوازن مش سهل".

وأشارت إلى أن مهرجان الجونة يمثل لها مساحة للتواصل والاستراحة من ضغط العمل، قائلة: "أحسن حاجة في مهرجان الجونة البحر والروح الجميلة بين الفنانين، بنتقابل ونتكلم ونرجع نعيش جو الفن".

أعمال جديدة في الأفق

واختتمت يسرا اللوزي حديثها بالإشارة إلى مشاركتها السابقة في مسلسل "لام شمسية" قائلة: "كل ما أفتكر لام شمسية بحس قد إيه الدور كان صعب وتقيل، بس مبسوطة جدًا إني كنت جزء منه".

كما كشفت عن تحضيرها لمشروعين جديدين لرمضان المقبل، لكنها أوضحت أنه لم يتم الاتفاق النهائي عليهما بعد.

