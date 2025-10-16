الجمعة 17 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس شخصين بتهمة استخدام تطبيق إلكتروني للترويج لممارسة أعمال منافية للآداب

حبس المتهم
حبس المتهم

 أمرت نيابة الجيزة بحبس شخصين لقيامهما باستخدام أحد التطبيقات الهاتفية في الترويج لممارسة أعمال منافية للآداب مقابل مبالغ مالية، 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

 

حبس شخصين للترويج لممارسة أعمال منافية للآداب

 البداية كانت بورود معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب تفيد قيام المتهمين وهما من أصحاب المعلومات الجنائية، بنشر مقاطع فيديو وصور لهما عبر تطبيق على الهاتف، وهما يرتديان ملابس نسائية بطريقة خادشة للحياء، بهدف استقطاب راغبي ممارسة الفجور مقابل مقابل مادي.


عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمَين بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، وبمواجهتهما اعترفا بممارسة النشاط الإجرامي المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما، وتم إحالتهم للنيابة التي أصدرت قرارها السابق. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإدارة العامة لحماية الآداب قسم شرطة أول أكتوبر اكتوبر

مواد متعلقة

الاستماع لأقوال مصابي حادث تصادم سيارتين على الطريق الأوسطي بأكتوبر

الأكثر قراءة

مصدر لـ"فيتو": زيادة مرتقبة في أسعار أسطوانات البوتاجاز 50 جنيها

طبعا هيكون في زيادة، شعبة المخابز تحسم أسعار الخبز المدعم والسياحي بعد ارتفاع الوقود

مصادر تكشف قيمة الزيادة المتوقعة في أسعار البنزين والسولار

خدمات النقل الدولي: زيادة في أسعار النقل البري 8% بعد رفع أسعار الوقود

زيادة البنزين والسولار، محافظ أسوان يقرر تعديل تعريفة الأجرة للمواصلات الداخلية والخارجية (صور)

سفاح كي جي تو، تفاصيل مأساوية في مقتل طفل الإسماعيلية وتقطيع جثته على يد زميله بطريقة فيلم "ديكستر"

قبل الزيادة المتوقعة، أسعار البنزين اليوم الخميس

قبل إعلان زيادة البنزين والسولار رسميا، روشتة ترشيد الوقود في سيارتك

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الخميس

ارتفاع سعر الجنيه الذهب بالصاغة مساء اليوم الخميس

البلدي ترتفع 5 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس (تحديث لحظي)

المزيد

انفوجراف

قرارات وزير التعليم لمتابعة انتظام الدراسة وتطبيق معايير الجودة بالمدارس (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 17 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 17 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 17 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية