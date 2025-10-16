تفاصيل صادمة في مقتل طفلة على يد والدها بالجيزة

تستجوب نيابة الجيزة عاطل لاتهامه بالتسبب في مصرع ابنته بالاعتداء عليها بالضرب، بعد ترك زوجته المسكن، لخلافات أسرية، وأمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأمرت النيابة بعرض الجثة على الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لإعداد تقرير وافي عن سبب الوفاة وظروفها وملابساتها.

مصرع طفلة على يد والدها

البداية كانت بورود بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مصرع طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وعثر على جثة الطفلة، بها آثار تعذيب.



بإجراء التحريات تبين أن والد الطفلة اعتدى عليها بالضرب، بعد ترك زوجته المسكن لخلافات أسرية.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

