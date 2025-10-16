محمد صبحي ضيف برنامج "العاشرة" غدا

يحل الفنان محمد صبحي ضيفا على الإعلامي محمد سعيد محفوظ في حلقة الغد من برنامج “العاشرة” على قناة إكسترا نيوز.

ويتحدث محمد صبحي عن رحلته الفنية الطويلة، وأبرز المحطات في حياته، والمحنة الصحية التي مر بها مؤخرا، كما يدلي بآرائه السياسية في قمة شرم الشيخ الأخيرة للسلام بحضور قادة وزعماء العالم.

برنامج العاشرة

برنامج “العاشرة” يقدمه د. محمد سعيد محفوظ على شاشة قناة إكسترا نيوز في تمام الساعة العاشرة مساءً.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.