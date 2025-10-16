الجمعة 17 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

محمد صبحي ضيف برنامج "العاشرة" غدا

برنامج العاشرة، فيتو
برنامج العاشرة، فيتو

يحل الفنان  محمد صبحي ضيفا على الإعلامي محمد سعيد محفوظ في حلقة الغد من برنامج “العاشرة” على قناة إكسترا نيوز.

 

ويتحدث محمد صبحي عن رحلته الفنية الطويلة، وأبرز المحطات في حياته، والمحنة الصحية التي مر بها مؤخرا، كما يدلي بآرائه السياسية في قمة شرم الشيخ الأخيرة للسلام بحضور قادة وزعماء العالم.

 

برنامج العاشرة

برنامج “العاشرة” يقدمه د. محمد سعيد محفوظ على شاشة قناة إكسترا نيوز في تمام الساعة العاشرة مساءً.

محمد صبحي الفنان محمد صبحي برنامج العاشرة قناة اكسترا نيوز

شقيق محمد صبحي يوجه رسالة مؤثرة له بعد أزمته الصحية

مصدر لـ"فيتو": زيادة مرتقبة في أسعار أسطوانات البوتاجاز 50 جنيها

طبعا هيكون في زيادة، شعبة المخابز تحسم أسعار الخبز المدعم والسياحي بعد ارتفاع الوقود

مصادر تكشف قيمة الزيادة المتوقعة في أسعار البنزين والسولار

خدمات النقل الدولي: زيادة في أسعار النقل البري 8% بعد رفع أسعار الوقود

زيادة البنزين والسولار، محافظ أسوان يقرر تعديل تعريفة الأجرة للمواصلات الداخلية والخارجية (صور)

سفاح كي جي تو، تفاصيل مأساوية في مقتل طفل الإسماعيلية وتقطيع جثته على يد زميله بطريقة فيلم "ديكستر"

قبل الزيادة المتوقعة، أسعار البنزين اليوم الخميس

قبل إعلان زيادة البنزين والسولار رسميا، روشتة ترشيد الوقود في سيارتك

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الخميس

ارتفاع سعر الجنيه الذهب بالصاغة مساء اليوم الخميس

البلدي ترتفع 5 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس (تحديث لحظي)

قرارات وزير التعليم لمتابعة انتظام الدراسة وتطبيق معايير الجودة بالمدارس (إنفوجراف)

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 17 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 17 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 17 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

