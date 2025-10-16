حكومة غزة تعلن القطاع منطقة منكوبة

أعلنت حكومة غزة أن القطاع منطقة منكوبة بيئيا وإنشائيا جراء الإبادة الجماعية الإسرائيلية التي خلفت نحو 70 مليون طن من الركام وقرابة 20 ألف قذيفة وصاروخ غير منفجرة تشكل خطرا دائما على المدنيين.

حجم الدمار في قطاع غزة

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بيان إن حجم الدمار والركام الناتج عن حرب الإبادة بلغ مستوى غير مسبوق في التاريخ الحديث، إذ تشير التقديرات الحكومية حتى منتصف أكتوبر 2025 إلى وجود ما بين 65 و70 مليون طن من الركام والأنقاض.

مؤتمر إعادة إعمار غزة

ويأتي ذلك في ظل المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والتي من المفترض يتم خلالها بحث عملية إعادة إعمار غزة

وتستضيف مصر في شهر نوفمبر المقبل مؤتمر لإعادة إعمار قطاع غزة.

