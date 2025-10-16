الجمعة 17 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مانشستر يونايتد يرصد 52 مليون إسترليني للتعاقد مع مهاجم القادسية السعودي

ريتيجي، فيتو
ريتيجي، فيتو

 كشفت تقارير صحفية عالمية، اليوم الخميس، أن هناك اهتماما من جانب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بجلب أحد أبرز المتألقين في الدوري السعودي هذا الموسم.

ويتعلق الأمر بالدولي الإيطالي ماتيو ريتيجي هداف الدوري الإيطالي في الموسم الماضي، ونجم القادسية السعودي في موسمه الحالي، والذي كان بمثابة خير تعويض عن رحيل الجابوني بيير إيميريك أوباميانج نجم مارسيليا الحالي.

 

مدرب مانشستر يونايتد يطلب ضم ريتيجي

 وذكر موقع "Fichajes" أن البرتغالي روبن أموريم المدير الفني لمانشستر يونايتد يولي اهتماما كبيرا بجلب هداف جديد، ومستعد لإنفاق ما يصل لـ 52 مليون جنيه إسترليني من أجل ضم اللاعب صاحب الـ 26 عاما.

 

أرقام ريتيجي مع القادسية السعودي

 وتعاقد نادي القادسية مع ريتيجي قادما من أتالانتا الصيف الماضي في صفقة قدرت بنحو 59 مليون جنيه إسترليني، ما يعني أن النادي السعودي حال موافقته على عرض اليونايتد سيضطر لبيع نجمه بمبلغ أقل نسبيا مما اشتراه به من الفريق الإيطالي.

ولم يحتج ريتيجي وقتا طويلا للتأقلم مع الكرة السعودية، حيث استطاع اللاعب أن يسجل 3 أهداف في 5 مباريات بقميص الفرسان.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مانشستر يونايتد الانجليزي مانشستر يونايتد ريتيجي الدوري السعودي ماتيو ريتيجي

مواد متعلقة

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد يستهدف التعاقد مع بيلينجهام الصغير

قبل صفقة ريتيجي، ماذا قدم اللاعبون الإيطاليون في الدوري السعودي؟

رئيس الاتحاد الإيطالي: انتقال ريتيجي إلى الدوري السعودي أمر مخيب

الأكثر قراءة

مصدر لـ"فيتو": زيادة مرتقبة في أسعار أسطوانات البوتاجاز 50 جنيها

طبعا هيكون في زيادة، شعبة المخابز تحسم أسعار الخبز المدعم والسياحي بعد ارتفاع الوقود

مصادر تكشف قيمة الزيادة المتوقعة في أسعار البنزين والسولار

خدمات النقل الدولي: زيادة في أسعار النقل البري 8% بعد رفع أسعار الوقود

زيادة البنزين والسولار، محافظ أسوان يقرر تعديل تعريفة الأجرة للمواصلات الداخلية والخارجية (صور)

سفاح كي جي تو، تفاصيل مأساوية في مقتل طفل الإسماعيلية وتقطيع جثته على يد زميله بطريقة فيلم "ديكستر"

قبل إعلان زيادة البنزين والسولار رسميا، روشتة ترشيد الوقود في سيارتك

قبل الزيادة المتوقعة، أسعار البنزين اليوم الخميس

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الخميس

ارتفاع سعر الجنيه الذهب بالصاغة مساء اليوم الخميس

البلدي ترتفع 5 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس (تحديث لحظي)

المزيد

انفوجراف

قرارات وزير التعليم لمتابعة انتظام الدراسة وتطبيق معايير الجودة بالمدارس (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 17 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 17 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 17 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية