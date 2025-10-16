مانشستر يونايتد يرصد 52 مليون إسترليني للتعاقد مع مهاجم القادسية السعودي

كشفت تقارير صحفية عالمية، اليوم الخميس، أن هناك اهتماما من جانب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بجلب أحد أبرز المتألقين في الدوري السعودي هذا الموسم.

ويتعلق الأمر بالدولي الإيطالي ماتيو ريتيجي هداف الدوري الإيطالي في الموسم الماضي، ونجم القادسية السعودي في موسمه الحالي، والذي كان بمثابة خير تعويض عن رحيل الجابوني بيير إيميريك أوباميانج نجم مارسيليا الحالي.

مدرب مانشستر يونايتد يطلب ضم ريتيجي

وذكر موقع "Fichajes" أن البرتغالي روبن أموريم المدير الفني لمانشستر يونايتد يولي اهتماما كبيرا بجلب هداف جديد، ومستعد لإنفاق ما يصل لـ 52 مليون جنيه إسترليني من أجل ضم اللاعب صاحب الـ 26 عاما.

أرقام ريتيجي مع القادسية السعودي

وتعاقد نادي القادسية مع ريتيجي قادما من أتالانتا الصيف الماضي في صفقة قدرت بنحو 59 مليون جنيه إسترليني، ما يعني أن النادي السعودي حال موافقته على عرض اليونايتد سيضطر لبيع نجمه بمبلغ أقل نسبيا مما اشتراه به من الفريق الإيطالي.

ولم يحتج ريتيجي وقتا طويلا للتأقلم مع الكرة السعودية، حيث استطاع اللاعب أن يسجل 3 أهداف في 5 مباريات بقميص الفرسان.

