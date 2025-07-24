قبل صفقة ريتيجي، ماذا قدم اللاعبون الإيطاليون في الدوري السعودي؟

شهدت بطولة الدوري السعودي خلال الساعات الماضية، صفقة إيطالية جديدة بعد إعلان نادي القادسية، تعاقده مع المهاجم ماتيو ر يتيجي، قادمًا من نادي أتالانتا.

ريتيجي أغلى صفقة في تاريخ نادي القادسية السعودي

ريتيجي هداف الدوري الإيطالي في الموسم الماضي برصيد 25 هدفًا، انضم إلى القادسية، في صفقة تخطت حاجز 70 مليون يورو، ليكون أغلى لاعب في تاريخ النادي.

ماتيو ريتيجي أعاد ذكرى اللاعبين الإيطاليين في الدوري السعودي، وهم الذين تألقوا بشكل كبير خلال رحلتهم مع الأندية المختلفة.

تاريخ اللاعبين الإيطاليين في الدوري السعودي

بحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، فقد كان روبرتو دونادوني، أول لاعب إيطالي ينتقل إلى الدوري السعودي، وذلك عندما انضم إلى الاتحاد في 1999، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع ميلان.

وخلال موسمه الوحيد، نجح دونادوني في قيادة الاتحاد للتتويج بلقب الدوري السعودي، بعدما شارك معه في 16 مباراة، صنع خلالها 4 أهداف.

وبعد نهاية هذا الموسم، أعلن دونادوني، اعتزال كرة القدم بشكل نهائي عن عمر 36 عامًا، ليختتم مسيرته الحافلة في الدوري السعودي.

ميشيل جيلسي

بعد موسم ونصف من اعتزال دونادوني، تعاقد الاتحاد مع إيطالي جديد، وهو لاعب الوسط ميشيل جيلسي، قادمًا من رافينا، في يناير 2002.

ولم يكمل جيلسي سوى نصف موسم مع اتحاد جدة، وانتقل بعده إلى ليفورنو الإيطالي، لكنه غادر من الباب الكبير.

وخلال فترته البسيطة، تُوج جيلسي مع الاتحاد بلقبي الدوري السعودي وكأس ولي العهد، بعد أن سجل هدفًا وصنع آخر في 17 مباراة.

جينارو روتولو

وبعد نصف موسم من رحيل جيلسي، تعاقد الاتحاد مع لاعب وسط إيطالي آخر، وهو جينارو روتولو، قادمًا من ليفورنو، في يناير 2003.

روتولو خاض هو الآخر نصف موسم في الدوري السعودي، تُوج خلاله بلقب الدوري السعودي، بعد أن خاض 4 مباريات، صنع خلالها هدفًا وحيدًا.

لويز فيليبي

وبعد نحو 20 عامًا، عاد الاتحاد للاعبين الإيطاليين، عندما ضم المدافع لويز فيليبي، من ريال بيتيس مقابل 22 مليون يورو في صيف 2023.

ولم يشارك فيليبي سوى في 28 مباراة مع "النمور" على مدار موسم ونصف، ليرحل إلى مارسيليا في يناير الماضي.

جيوفينكو

أما اللاعب الإيطالي الأنجح في تاريخ الدوري السعودي، فهو بلا شك سيباستيان جيوفينكو، الذي ضمه الهلال من تورونتو في يناير 2019.

وقضى نجم يوفنتوس السابق، موسمين ونصف مع الهلال، خاض خلالها 83 مباراة، مسجلًا 16 هدفًا، بينما صنع 19 آخرين.

وساهم جيوفينكو في حصد الهلال، الدوري السعودي "مرتين"، بالإضافة إلى كأس خادم الحرمين الشريفين ودوري أبطال آسيا.

جياكومو بونافينتورا

أما آخر صفقة إيطالية في الدوري السعودي، فكانت من نصيب لاعب الوسط جياكومو بونافينتورا، الذي ضمه الشباب من فيورنتينا في الصيف الماضي.

وخاض لاعب الوسط الإيطالي 33 مباراة مع الشباب بمختلف المسابقات، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 3 آخرين، قبل أن يرحل عن صفوفه هذا الصيف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.