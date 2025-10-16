الجمعة 17 أكتوبر 2025
حوادث

تحديد 9 ديسمبر موعدًا لمحاكمة علي غزال في قضية النصب

محكمة
محكمة

حددت محكمة القاهرة الجديدة 9 ديسمبر المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة اللاعب السابق علي غزال بتهمة النصب والاستيلاء على أموال أحد الأشخاص.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة قد ألقت القبض على لاعب منتخب مصر السابق، علي غزال، وذلك تنفيذًا لأحكام قضائية صادرة بحقه في قضايا تتعلق بالنصب وإصدار شيكات دون رصيد.

وجاءت عملية القبض علي غزال بعد تلقي قسم شرطة التجمع بلاغات من عدد من المواطنين، بينهم لاعبو كرة قدم ورجال أعمال، يتهمونه بالاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت 7 ملايين جنيه، بزعم استثمارها في شركة للاستيراد والتصدير مقابل أرباح شهرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

محكمة القاهرة الجديدة اللاعب السابق على غزال ب قسم شرطة التجمع

الجريدة الرسمية