شاحنات المساعدات تتدفق إلى غزة بعد حل خلاف رفات الرهائن (فيديو)

دخلت شاحنات المساعدات اليوم الأربعاء، فيما استأنفت إسرائيل الاستعدادات لفتح معبر رفح، بعد حل خلاف يتعلق بإعادة رفات الرهائن الذين لقوا حتفهم، والذي هدد بعرقلة اتفاق وقف إطلاق النار الهش مع حركة “حماس”.

وهددت إسرائيل بإبقاء معبر رفح مغلقًا وتقليص دخول المساعدات لإبطاء حماس إعادة الرفات، ما يظهر المخاطر التي تهدد اتفاق وقف إطلاق النار الذي أوقف حربا مدمرة استمرت عامين في غزة، وأدى إلى إطلاق سراح جميع الرهائن الأحياء المتبقين لدى حماس. غير أن الحركة أعادت المزيد من رفات الرهائن الإسرائيليين خلال الليل.

دخول شاحنات مساعدات غذائية ووقود إلى قطاع غزة

Trucks carrying food aid, fuel, and gas enter the Gaza Strip. pic.twitter.com/dqM6xH6bLK — زاهر ابو حسين (@ZAHERABUHUSIEN) October 15, 2025



وقال مسؤول أمني إسرائيلي، الأربعاء، إن الاستعدادات جارية لفتح معبر رفح أمام سكان غزة، بينما قال مسؤول آخر إن 600 شاحنة مساعدات ستدخل، وفق ما أوردت "رويترز".



رفات الرهائن

أعادت حماس رفات أربعة من الرهائن تسنى التحقق من هوياتهم يوم الاثنين، ورفات أربعة آخرين، في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، لكن السلطات الإسرائيلية قالت إن رفات إحدى الجثث ليست لأي من الرهائن.

ولا يزال الخلاف على إعادة الرفات يهدد اتفاق وقف إطلاق النار، إلى جانب قضايا رئيسية أخرى لم تجد طريقها إلى الحل بعد.

وتقول إسرائيل إن المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار تدعو حماس إلى نزع سلاحها والتخلي عن السلطة، وهو ما ترفضه الحركة حتى الآن.

