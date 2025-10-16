بعد توقف 7 سنوات، انطلاق الدورة الرابعة من معرض الأقصر للكتاب (صور)

افتتح المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، والدكتور خالد أبو الليل، القائم بأعمال رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والسفير رضا الطايفي، مدير صندوق مكتبات مصر العامة، فعاليات الدورة الرابعة من معرض الأقصر للكتاب، والمقامة بمكتبة مصر العامة بالأقصر، وذلك بحضور د. هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر وعدد من قيادات المحافظة وقيادات العمل الثقافي وكوكبة من الأدباء والمفكرين والكتاب والإعلاميين.

معرض الأقصر للكتاب

وتأتي هذه الدورة بعد توقف دام سبع سنوات، لتعود الأقصر من جديد إلى خريطة معارض الكتاب الإقليمية، وليعود الاهتمام بمحافظات الصعيد، تم ذلك في احتفالية ثقافية تشهدها المحافظة وسط إقبال جماهيري واسع، وحالة من البهجة والسعادة تسيطر على أجواء المحافظة.

وتتنوع فعالياتها بين الندوات والأمسيات الشعرية والعروض الفنية والورش الإبداعية، المقامة بين مكتبة مصر العامة، وبيت الشعر بالأقصر، وذلك في تعاون إيجابي وبناء بين عدد من المؤسسات الحكومية، التي تخدم مواطني الصعيد، وتساهم في بناء الإنسان.

وخلال الافتتاح، قام الحضور بجولة في أجنحة المعرض التي تضم أحدث إصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب وقطاعات وزارة الثقافة المختلفة، إلى جانب أجنحة لدور نشر خاصة ومكتبات محلية تقدم خصومات كبيرة تشجيعًا للقراءة واقتناء الكتب. كما يضم المعرض جناحًا خاصًا للطفل يحتوي على كتب وأنشطة تفاعلية وورش فنية تهدف إلى غرس حب القراءة والإبداع في النشء.

وفي كلمته، أكد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، أن عودة المعرض بعد توقف سنوات طويلة تمثل رسالة واضحة على اهتمام الدولة بالثقافة كركيزة أساسية في بناء الإنسان المصري، مشيرًا إلى أن الأقصر ليست فقط مدينة التاريخ والآثار، بل هي أيضًا منارة للفكر والإبداع. وأوضح أن المعرض يفتح آفاقًا واسعة أمام الجمهور للتفاعل مع الفكر المصري والعربي في أجواء معرفية راقية.

من جانبه، أعرب الدكتور خالد أبو الليل عن سعادته بانطلاق الدورة الرابعة، مؤكدًا أن الهيئة المصرية العامة للكتاب تعمل وفق رؤية واضحة لنشر الوعي والثقافة في مختلف المحافظات، وجعل الكتاب في متناول الجميع. وأشار إلى أن مثل هذه المعارض تعد احتفالًا بالمعرفة وملتقى للمبدعين من مختلف الأجيال. وأكد أن عودة المعرض من جديد بعد توقف سبع سنوات، يأتي هذا العام في ظل احتفالات مصر بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، التي تتزامن مع انتصار مصري جديد يتمثل في إضفاء السلام على المنطقة، بل والعالم بأكمله، وهو إنجاز يُحسب لمصر والمصريين، وللقيادة السياسية التي رسخت لغة السلام في ذكرى يوم مجيد لقواتنا المسلحة وللشعب المصري والعربي بأسره.

كما أكد السفير رضا الطايفي أن تنظيم المعرض في مكتبة مصر العامة بالأقصر يجسد التعاون المثمر بين وزارة الثقافة والمجتمع المدني، ويعكس الدور الحيوي الذي تؤديه المكتبات العامة كمراكز إشعاع ثقافي في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن المكتبة تحرص دائمًا على احتضان الفعاليات التي تخدم المجتمع المحلي وتدعم المواهب الشابة.

وخلال كلمته، نقل الدكتور خالد أبو الليل تحيات معالي وزير الثقافة إلى أبناء محافظة الأقصر ومثقفيها وقياداتها الشعبية والتنفيذية، مؤكدًا اعتزاز الوزارة بأبناء الصعيد ودورهم الكبير في إثراء الحركة الثقافية المصرية، مشيرًا إلى أن عودة معرض الأقصر تمثل خطوة جديدة نحو تحقيق العدالة الثقافية وتأكيد ريادة مصر الحضارية.

كما رحب د. محمد حساني بضيوف المعرض، وأكد أن عودة المعرض بعد توقفه يمثل إنجازا بحسب للمحافظة الوزارة الثقافة، ولهيئة الكتاب. وقد تخلل الافتتاح بمكتبة مصر عدد من الفاعليات الفنية الغنائية والاستعراضية.

كما اعتبر الشاعر حسين القباحي، مدير بيت الشعر، أن هذا اليوم بعد يوما تاريخيا بسبب عودة معرض الأقصر للكتاب من جديد، فقد كان توقف المعرض محزنا، ومخيبا لطموحات أهالي الأقصر. وأقام بيت الشعر اولى فعالياته الثقافية بعنوان نصر أكتوبر، وشهادات حية لابطال الخرب. حيث استعرض بعض المحاربين القدامى شهاداتهم من خلال مشاركاتهم في حرب أكتوبر المجيدة. واختتمت الفاعلية بتكريم محافظ الأقصر ود. خالد أبو الليل والسفير رضا الطايفي عدد من أبطال حرب أكتوبر، وتسليمهم شهادات تقدير في أجواء مؤثرة، استعاد فيها الحضور روح أكتوبر.



ويُقام معرض الأقصر للكتاب خلال الفترة من 15 حتى 24 أكتوبر الجاري، بمشاركة عدد من دور النشر والمؤسسات الثقافية، ويضم برنامجًا ثريًا من الأنشطة الأدبية والفنية التي تعكس رؤية وزارة الثقافة في جعل الثقافة حقًا للجميع.

