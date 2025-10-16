رئيس جهاز حدائق أكتوبر يتفقد مشروعات المدينة ويوجه بسرعة الإنجاز

قام المهندس محمد عبد الله، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر يرافقه النواب والمعاونين ومديري الإدارات المختصة، بجولة موسعة شملت المرور على عددًا من مواقع العمل لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة.



تفقد رئيس الجهاز منطقة ٨١٠ عمارة إسكان اجتماعي، وتابع معدلات التنفيذ ومدى إلتزام مقاول التنفيذ بالجودة والمعدلات الزمنية وأوصى برفع المخلفات من الطرق الرئيسية، مشدد على شركة المقاولات بسرعة إنجاز الأعمال والالتزام بالجدول الزمني.

كما تفقد رئيس الجهاز، موقع ٦٠٧ عمارة وتابع معدلات التنفيذ، وتابع مشروع الطريق الرابط بين ٢٦٢ عمارة و٦٥٠ عمارة، ومشروع الخزان الأرضي، وتفقد انشاءات المستشفى تابع نسب التنفيذ، موجها بسحب الأعمال من الشركة المتقاعسة عن التنفيذ أي مشروع.

وأكد رئيس الجهاز في ختام جولته أن جهاز المدينة يولي أهمية كبرى لمتابعة المشروعات على أرض الواقع، والتنسيق المستمر بين الإدارات المختلفة، بما يضمن الإسراع في معدلات التنفيذ وتحقيق التنمية الشاملة التي تخدم أهالي المدينة.

كما أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه لا صحة لما يتم تداوله فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى بشأن إيقاف إجراءات التخصيص للعاملين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة للحصول على وحدات سكنية بمشروع زهرة العاصمة، وأن خطوات حجز الوحدات تتم بشفافية كاملة طبقًا للقواعد الموضوعة.

وأضاف وزير الإسكان أنه فى إطار حرص الوزارة على تحقيق مبدأ العدالة، فإنه قد تقرر فتح باب التظلمات للعاملين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة للحصول على وحدات سكنية بمشروع زهرة العاصمة.

وأكد وزير الإسكان أن الوزارة حريصة كل الحرص على متابعة الخطوات والإجراءات التي تم اتخاذها للتيسير على الموظفين المُنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

