ننشر أسماء مرشحي انتخابات النواب 2025 بالفيوم بعد غلق باب الترشح

أغلقت اللجنة العامة للانتخابات بالفيوم، باب الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 لنظام الفردي، مساء الأربعاء، حسب الجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، بفتح باب الترشيح يوم 8 أكتوبر من الشهر الجارى، وتعلن اليوم أسماء المرشحين بكل دوائر محافظة الفيوم ، على المقاعد الفردية.

أسماء المرشحين لمجلس النواب

وقد بلغ عدد المرشحين لانتخابات مجلس النواب في الفيوم، 70 مرشحًا من الأحزاب والمستقلين، يتنافسون في 4 دوائر على 10 مقاعد، والمرشحين هم، محمد محمود أحمد عبد القوي، شهرته محمد محمود عبد القوى، مستقبل وطن، رمز قلم، ومحمد عبد الحفيظ محمد عبد الحفيظ، شهرته محمد ربيع العمدة، الجبهة الوطنية، رمز سيارة، وسيد أحمد سلطان يوسف، شهرته العمدة سيد سلطان، حزب الشعب الجمهوري، صاروخ، وأحمد جابر محمد عبد المجيد، شهرته أحمد جابر عبد المجيد، مستقل، رمز ساعة يد، ومحمد فؤاد زغلول عبد الحفيظ، شهرته محمد فؤاد، حزب الوعى، رمز فاس، ومحمد على طلب عبد الجواد، شهرته محمد على، حزب الوفد، رمز النخلة، وصلاح محمد إبراهيم عبد الله، شهرته صلاح السكري، مستقل، رمز الأسد، وائل محمد منصور وشهرته الدكتور وائل، حزب المؤتمر سيف.

كما تقدم كل من، علي عبد اللاه على أبو شوشة، شهرته عدلي أبو شوشة، حزب مصر الحديثة، رمز التمساح، وعز الدين محمد احمد رشوان، وشهرته عز رشوان الشيمي، مستقل، طائرة هليكوبتر، وطه عبد التواب محمد عبد الجليل، وشهرته طه عبد التواب، مستقبل وطن، رمز القلم، محمد عمر علي السيد، وشهرته العقيد محمد عمر، حماة وطن، رمز التاج، حماده محمد سليمان عوده، وشهرته حماده سليمان، حزب النور، رمز فانوس، محمد فرغلي شعبان حسن، وشهرته محمد فرغلي، مستقل، هدهد، ممدوح أحمد ابراهيم الحسيني، وشهرته ممدوح الحسيني، حزب المؤتمر، رمز سيف، ربيع محمد كمال محمد، وشهرته ربيع ابو كمال، مستقل، عنقود علب، محسن احمد عبدالحميد حسن، وشهرته محسن أبو سمنة، مستقل، أسد، محمد ثابت عبد المجيد عبد العليم، وشهرته محمد ثابت الجمال، مستقل، رمز خاتم.

كما تقدم كل من، عماد محمود أحمد رشوان، وشهرته عماد رشوان الفزاري، مستقل، رمز الديك، طاهر عبد العليم محمد عبد العليم، وشهرته طاهر عبد العليم زكريا، مستقل، رمز الكف، احمد قرني عبد الواحد عثمان، وشهرته الكابتن علاء حنظل، رمز ساعة يد، حسين احمد عبد المطلب مبروك، وشهرته محمد أبو طالب، مستقل، رمز سفينة، سحر موسي محمد موسى، وشهرتها الدكتورة سعر شعيب حرية، مستقل، قلم حبر، أحمد سید جوده حسن، شهرته احمد جوده، مستقل، رمز حوت، عبد الله اسماعيل عبد اسماعيل، شهرته عبد الله المناوي، مستقل، رمز مدفع، سيف الدين أحمد سعيد درويش، شهرته سيف ضاوي، مستقل، رمز صقر، همت مصطفى حميدة عبد المنعم، شهرتها همت مصطفى حجازى، مستقل سفينة، حمادة عويس على جودة، شهرته حجاج عويس على، مستقل رمز صقر، أحمد يوسف محمد المراكبي، شهرته أحمد يوسف قدور، مستقل، مدفع، أشرف عبد الونيس عيسى على، شهرته أشرف عبد الونيس الدلجاوي، مستقل، رمز ديك، مصطفی سلیمان محمد کامل، شهرته مصطفى الخطيب، حزب الأحرار الاشتراكيين، رمز خاتم، والي صلاح سعيد عثمان، شهرته والي البنا، مستقل سفينة، هشام محمد عبد الله علي، شهرته هشام الدوح، مستقل، ساعة يد، أحمد محمد صالح طلبه، شهرته احمد الشويب، مستقل، تمساح، فراج عبد اللطيف رسمي، شهرته فراج عاشور، مستقل رمز مدفع، معتز أحمد عبد الفتاح عبد الحميد، معتز الجنيدي، مستقل، أتوبيس، أحمد البدوي علي ربيع، شهرته أحمد البدوي، مستقل، رمز قلم حبر، أيمن سعيد عبد العال، شهرته أيمن عبد العال، مستقل رمز ونش، عبد الناصر محمد علي عبد المجيد، شهرته عبد الناصر الواحي، مستقل، رمز حوت، ياسر عبد التواب سلومة محمد، شهرته اللواء ياسر سلومة، حماة وطن، رمز تاج، كامل محمود كامل فيصل، شهرته العمدة كامل، مستقل، رمز بندقيه صيد، على محمد نصر علي، شهرته على الشعوفي السمالوسي، مستقل، رمز صقر، هناء قرني عبد السميع، شهرتها هناء مناع، مستقل، رمز كف، مصطفى عبد اللطيف محمود مصطفى، وشهرته مصطفى البنا، مستقل، رمز سكينة، سيد حمدين عبد الغني عبد الحميد، شهرته سيد حمدين، الوعي، رمز ديك، كمال عبد العليم عطيه محمود، شهرته كمال أبو جليل، مستقل، رمز أسد.

وتقدم أيضا كل من مصطفى محمد عبد الله على مؤمن، وشهرته مصطفى مؤمن، مستقل، رمزساعة يد، يوسف احمد على الصاوي، وشهرته يوسف الشاذلي، حزب مستقبل وطن، كتاب، علاء السيد محمود جاب الله، وشهرته علاء العمدة، الجبهة الوطنية، رمز سيارة، عادل عبد الحفيظ عبد المطلب نايل، وشهرته على عبد الحفيظ فرحات مستقل، عنقود عنب، ابراهيم حسين عبد الواحد محمد، وشهرته الدكتور ابراهيم عبد الواحد، المصري الديمقراطي الاجتماعي، رمز قطار.

