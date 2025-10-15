الخميس 16 أكتوبر 2025
محافظات

4 قوائم تتقدم للترشح في انتخابات مجلس النواب 2025 بغرب الدلتا

الإسكندرية
الإسكندرية

استقبلت اللجنة المختصة لتلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 بمحكمة شرق الإسكندرية الابتدائية.

حيث استقبلت اللجنة أمس أوراق ترشح "القائمة الوطنية غرب الدلتا الإسكندرية والبحيرة ومطروح"، واليوم استقبلت عدد 3 قوائم آخرين هما ( قائمة نداء مصر -قائمة الجيل- القائمة الشعبية،) تقدموا بأوراق ترشحهم، ليرتفع عدد القوائم المشاركة في انتخابات مجلس النواب القادمة غرب الدلتا إلى 4 قوائم.

 

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت  برئاسة القاضي حازم بدوي، اليوم  إغلاق باب الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025، بعد انتهاء الفترة التي حددتها الهيئة لتلقى أوراق المرشحين، والتي استمرت لمدة 8 أيام من يوم 8 وحتى 15 أكتوبر، على أن تعلن القائمة المبدئية بأسماء المرشحين الذين تم قبول أوراقهم بعد استيفاء المستندات والشروط غدا الخميس.

