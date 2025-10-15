4 قوائم تتقدم للترشح في انتخابات مجلس النواب 2025 بغرب الدلتا

استقبلت اللجنة المختصة لتلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 بمحكمة شرق الإسكندرية الابتدائية.

حيث استقبلت اللجنة أمس أوراق ترشح "القائمة الوطنية غرب الدلتا الإسكندرية والبحيرة ومطروح"، واليوم استقبلت عدد 3 قوائم آخرين هما ( قائمة نداء مصر -قائمة الجيل- القائمة الشعبية،) تقدموا بأوراق ترشحهم، ليرتفع عدد القوائم المشاركة في انتخابات مجلس النواب القادمة غرب الدلتا إلى 4 قوائم.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت برئاسة القاضي حازم بدوي، اليوم إغلاق باب الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025، بعد انتهاء الفترة التي حددتها الهيئة لتلقى أوراق المرشحين، والتي استمرت لمدة 8 أيام من يوم 8 وحتى 15 أكتوبر، على أن تعلن القائمة المبدئية بأسماء المرشحين الذين تم قبول أوراقهم بعد استيفاء المستندات والشروط غدا الخميس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.