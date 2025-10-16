الخميس 16 أكتوبر 2025
جهاز العبور الجديدة يوجه نداء لملاك الأراضي المقننة

الأراضي، فيتو
الأراضي، فيتو

عقد المهندس محمود مراد، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء الأمانات الفنية لمناقشة سير العمل في ملف التقنين ومتابعة آليات تطوير الأداء خلال الفترة المقبلة.

 وخلال الاجتماع، استمع رئيس الجهاز إلى عرض تفصيلي حول الطلبات الجاري دراستها والتي تنطبق عليها شروط توفيق الأوضاع، كما تم وضع خطة مكثفة لآليات العمل تهدف إلى رفع كفاءة عمليات الفرز وزيادة عدد الطلبات التي يتم توفيق أوضاعها خلال الفترات المقبلة.


كما وجه رئيس الجهاز بضرورة مواصلة متابعة المنظومة الإلكترونية لتلقي استفسارات العملاء والرد عليها بسرعة وبدقة من خلال ردود وافية وشاملة تحقق أعلى درجات الشفافية وسرعة الإنجاز في التعامل مع المواطنين.


وأشاد الجهاز بالعملاء الذين قاموا بتوفيق أوضاعهم واستلام إخطارات التخصيص، مثمنًا التزامهم بالإجراءات القانونية وتعاونهم الإيجابي مع الجهاز، والذي يعكس وعيهم بأهمية استكمال منظومة التنمية العمرانية المنظمة.


ودعا الجهاز العملاء إلى التقدم لاستصدار التراخيص اللازمة للبناء، مؤكدًا أن الإسراع في استخراج التراخيص يمثل خطوة جوهرية نحو بدء أعمال التنمية الحقيقية على الأرض، ويسهم في تحويل الأراضي المقننة إلى كيانات عمرانية متكاملة تعكس الرؤية الحضارية للمدينة.


وفي سياق متصل، قام رئيس الجهاز بجولة ميدانية موسعة حيث تفقد المرحلة السادسة من مشروعات الإسكان الاجتماعي التي تضم 125 عمارة سكنية بإجمالي نحو 3000 وحدة.


وتابع رئيس الجهاز خلال الجولة الأعمال الجارية في تنفيذ المرافق والبنية التحتية (الطرق – المياه – الصرف الصحي)، موجهًا بضرورة رفع كفاءة الأداء وتسريع وتيرة التنفيذ، مع الالتزام التام بالجداول الزمنية وجودة التنفيذ لضمان إنجاز المشروع وفق أعلى المعايير الفنية.

