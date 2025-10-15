أحمد عبد العزيز: شخصية العمدة غلاب موجودة في مجتمعنا والشر جزء من طبيعة الحياة (فيديو)

أكد الفنان أحمد عبد العزيز أن شخصية العمدة غلاب التي قدّمها في مسلسل "فهد البطل"، الذي تم عرضه ضمن موسم دراما رمضان الماضي، تمثل نموذجًا واقعيًّا موجودًا بالفعل في المجتمع، موضحًا أن الفن يعكس الواقع بكل تناقضاته بين الخير والشر.

وقال فى مداخلة هاتفية ببرنامج "تفاصيل"، تقديم الإعلامية نهال طايل، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن شخصية "العمدة غلاب" مستوحاة من الواقع الذي نعيشه، قائلًا: "طبعًا موجود نموذج العمدة غلاب، إحنا طول الوقت بنشتكي من المخدرات، وعالم المخدرات دا موجود حوالينا، وبنوعّي شبابنا بخطورته، فبالتالي طبيعي يكون في اللي بيزرع وبيصنع وبيوزّع ويروّج لها، يعني الشر دايمًا له وجوه متعددة".

وأوضح أحمد عبد العزيز أن ما جذبه لتجسيد شخصية "العمدة غلاب" هو عمقها الإنساني والنفسي، قائلًا: "اللي شدّني في الدور إن الشخصية قتلت أخوها، وده خلاني أرجع أفكر وأقرأ، وافتكرت قصة قابيل وهابيل أبناء آدم؛ لأن أول جريمة في التاريخ كانت جريمة قتل بين أخوات، فالحياة من بدايتها قامت على هذا التناقض بين الخير والشر".

