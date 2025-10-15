هل أصيب أحمد عبد العزيز بالاكتئاب؟ الفنان يجيب

أكد الفنان أحمد عبد العزيز أن نموذج العمدة غلاب، الذي قدم شخصيته في مسلسل "فهد البطل"، والذي تم عرضه في رمضان الماضي، موجود في المجتمع المصري، موضحا أن الحياة قائمة على المتناقضات.



وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج "تفاصيل"، تقديم الإعلامية نهال طايل، المذاع على فضائية "صدى البلد": "في بداية عرض شخصية العمدة غلاب عليا رفضتها، ولكن بعد القراءة المختلفة واكتشفت أن شخصية العمدة غلاب هي من قصة قابيل وهابيل، ولذلك وافقت على الشخصية".



عن موهبة الفنان أحمد العوضي كفنان، أوضح: "أحمد العوضي شخصية طيبة ويعطي وله كاريزما وبيحب شغله جدا وبيجتهد فيه جدا"، مضيفا: "غيابي عن الساحة الفنية كان بسبب الأحداث التي شهدتها الدولة بعد ثورة يناير، ثم الانتقال من مرحلة عمرية لآخرى، كما أن الانتاج الدرامي كان يمر من مرحلة لأخرى".



وتابع: "غيابي عن الدراما لم يكن مقصودا، وأصبت بالاكتئاب أكثر من مرة نتيجة الأحداث التى شهدتها البلاد، فالإنسان يتنفس، ويشعر بما يحدث من حوله، فالأحداث التي شهدتها غزة خلال العامين الماضيين كانت مؤلمة جدا".



وأشاد بنجاح قمة شرم الشيخ للسلام، ودور القيادة السياسية فى أنهاء الحرب على غزة.



