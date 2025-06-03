مش هتشتغل يلا امشي، مؤلف مسلسل فهد البطل يروي قصة صادمة جمعته مع أحمد آدم

كشف السيناريست محمود حمدان مؤلف مسلسل فهد البطل عن قصة صادمة جمعته بالفنان أحمد أدم في بداية مشواره واصفا إياه بأنه فنان مغرور على حد قوله.

وقال “حمدان” من خلال “فيس بوك” في سنة ٢٠٠٧ أخدنا الدكتور جلال الشرقاوي علشان نمثل في مسرحية لأحمد آدم، كنا مجموعة من شباب أكاديمية الفنون ولسه في بداية طريقنا، أحمد آدم كان مغرور ومتعالي بشكل غريب.

وأضاف “حمدان” كنا قبل العرض بيوم بنعمل بروفة جنرال، دخلت أعمل دوري ومن حظي السئ ان اللي كانوا قاعدين في الصاله ضحكوا، أحمد آدم وقف البروفه وقدام كل الناس سمعني أسوأ كلام يقوله فنان محترف لشاب لسه بيشق طريقه ( انت هتاخد فرصتك بس مش معايا مع حد تاني، تقف مكانك متتكلمش ) ولم يكتف بذلك، قاللي مش هتشتغل يلا امشي، خرجت من المسرح والدموع مكتومه جوايا

وأكد حمدان أن أصدقاءه في الوسط الفني حاولوا مواساته بعد الموقف الذي تعرض له، موضحا:" اصحابي بيحاولوا يواسوني ( مصطفي أبو سريع وحسني شتا وإبراهيم السمان ومحمد العمروسي )، روحت صليت ودعيت علي أحمد آدم وأنا منهار من البكاء.



وأشار “حمدان” إلى أن هناك أحد المنتجين طلب منه كتابة فيلم لأحمد آدم منذ 5 سنوات ولكنه رفض



ومن ناحية أخرى، تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حديثا مجهول المصدر يُزعم أنه منسوب للممثل الكوميدي أحمد آدم يشكو فيه من قلة العمل.

المنشور غير المؤكد بمواقع التواصل الاجتماعي أثار حالة من الجدل في الفضاء الأزرق، وتفاعل معه كثيرون، خاصة من ذوي التوجهات المضادة لآدم؛ حيث أعربوا عن شماتتهم فيه؛ لا سيما أنه كان كثير الانتقاد لهم في أعماله الفنية، وفي برنامجه التليفزيوني: “بني آدم شو” الذي استمر عدة سنوات.

أعاد هذا الحديث تسليط الضوء على فنان صنع لنفسه مكانة خاصة، بأسلوبه الكوميدي المختلف، وبشخصياته المميزة أبرزها شخصية القرموطي التي ارتبطت باسمه وحققت له نجاحًا مدويًا منذ التسعينيات، ولكن يبدو أن استنزافه لهذه الشخصيات في سلسلة أعمال مكررة أفقدته توازنه الفني، وهو ما برز في فيلميه الأخيرين: “قرمط بيتقرمط”، و"القرموطي في أرض النار" اللذين لم ينجحا تجاريًا. يتقاطع آدم في هذه الحالة مع محمد سعد الذي “عصر” شخصية الليمبي، حتى أعرض عنه الجمهور، قبل أن يغير بوصلته الفنية إلى شخصيات وأعمال أخرى تبرز قدراته الفنية، وتخرجه من دائرة العجز والكسل إلى آفاق من التنوع والتجديد والابتكار.

بعيدًا عن الاستسهال والتكرار والبقاء في ظلال القرموطي، فضلا عن ارتباط اسمه بقضايا تهرب ضريبي، فإن أحمد آدم، ممثل موهوب انطلقت موهبته من مسرح قصر ثقافة الحرية بالإسكندرية، وبدأ خطواته الأولى على خشبة المسرح مع محمد صبحي في إنت حر، وبعدها في مسرحيات الهمجي والمهزوز ثم شق طريقه بثقة في السينما والتلفزيون والمسرح، ليصبح واحدًا من أبرز وجوه الكوميديا في مصر.

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