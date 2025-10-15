الخميس 16 أكتوبر 2025
جامعة قنا تحتفل بتغيير اسمها رسميًا

قنا، فيتو
قنا، فيتو

أعلن الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة قنا تغيير مسمى جامعة جنوب الوادي إلى جامعة قنا، حيث أعرب عن شكره وتقديره إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ودولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات ومستشاري وزير التعليم العالي لحرصهم على تعزيز الهوية المؤسسية للجامعات الإقليمية بما يخدم أهداف التنمية الشاملة.

جاء ذلك وسط حشد من نواب رئيس الجامعة والعمداء وأمناء الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين وطلاب الجامعة.

 حيث نظمت جامعة قنا اليوم احتفالية بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بالموافقة على استبدال اسم جامعة جنوب الوادي بـ جامعة قنا.

 وذلك في إطار الحرص على تعزيز مكانة محافظة قنا على الخريطة التعليمية وإبراز الدور الحيوي للجامعة في دعم التنمية وتوفير فرص تعليمية متميزة لأبناء الصعيد.

احتفالية تغيير اسم جامعة قنا
كما انعقدت جلسة مجلس الجامعة برئاسة الدكتور احمد عكاوي رئيس  الجامعة وحضور أعضاء المجلس والقيادات الإدارية حيث وجّه رئيس الجامعة الشكر إلى أعضاء مجلس الجامعة وأمين الجامعة والأمين المساعد ومديري عموم الجامعة، على جهودهم المخلصة في مسيرة الجامعة منذ نشأتها وحتى اليوم.

 مؤكدًا أن هذا القرار يمثل علامة فارقة في تاريخ الجامعة، ويدفعها نحو مزيد من التميز والتوسع في البرامج الأكاديمية والبحثية وخدمة المجتمع.
وأشار الدكتور عكاوي إلى أن تغيير اسم الجامعة إلى “جامعة قنا” يعكس الانتماء العميق للمحافظة، ويجسّد الرؤية الوطنية في بناء مؤسسات تعليمية تعبر عن هويتها المحلية وتخدم بيئتها الإقليمية.

 مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الانفتاح على الشراكات المحلية والدولية، وتعزيز جهود الجامعة في الابتكار والتنمية المستدامة.

 كما يضمن القرار عدم الخلط بين الجامعة وجامعة الوادي الجديد في المعاملات المالية والإدارية.


واكد رئيس الجامعة انه تم تشكيل لجان إدارية تغطي كافة قطاعات الجامعة فور صدور قرار مجلس الجامعة بتغيير الاسم لجامعة قنا لعمل كافة الإجراءات والترتيبات الإدارية والمالية اللازمة.

