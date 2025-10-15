تبدأ من 1.65 مليون جنيه، تعرف على أسعار ومواصفات سيارات هيونداي توسان 2026

سيارات هيونداي… تعد سيارات هيونداي من السيارات الشعبية داخل السوق المحلي نظرًا لأسباب كثيرة أولها خدمات ما بعد البيع وتوفر قطع غيار السيارات وغيرها من خدمات بتسأل عليها العملاء فور اقتناء السيارات، وجميع تلك الامتيازات وفرت بسيارات هيونداي توسان موديل 2026 التي تطرح بالسوق المحلي بـ 6 فئات.

أسعار سيارات هيونداي توسان 2026



ونرصد في التقرير التالي أسعار سيارات مواصفات هيونداي توسان موديل 2026 في السوق المحلي خلال شهر أكتوبر وهي كالتالي:-



يصل سعر الفئة SHADOW نحو مليون و650 ألف جنيه



يصل سعر الفئة BLAZE نحو مليون و800 ألف جنيه



يصل سعر الفئة REDLINE نحو مليون و900 ألف جنيه



يصل سعر الفئة NIGHT نحو 2 مليون و50 ألف جنيه



يصل سعر الفئة BLACK DIAMOND نحو 2 مليون و150 ألف جنيه

يصل سعر الفئة NLINE (AWD) نحو 2 مليون و250 ألف جنيه

مواصفات سيارات هيونداي توسان 2026



حصلت سيارات هيونداي توسان NX4 FL محرك 4 سلندر بسعة 1.6 لتر مع تكنولوجيا التوربو GDI، يولد قوة تصل إلى 180 حصانًا عند 5.500 دورة في الدقيقة وعزم دوران أقصى يبلغ 265 نيوتن/ متر بين 1.500 و4.500 دورة في الدقيقة، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي بسبع سرعات، ويبلغ متوسط استهلاك الوقود لجميع الطرازات 6.1 كم/ لتر.



مواصفات الأمن والسلامة لسيارات هيونداي

-6 وسائد هوائية (أمامية جانبية وستائرية)

-مكابح مضادة للانغلاق ونظام الاتزان الإلكتروني

- وبرنامج التوازن عند المرتفعات

- وبرنامج التوازن عند المنحدرات ونظام المساعدة في ثبات المقطورة

- ومكابح يد إلكترونية

- وتعليق تلقائي لمكابح اليد الإلكترونية

- ونظام مراقبة ضغط الإطارات وتحذير انخفاض سائل تنظيف الزجاج ومصابيح ضباب خلفية

- وجهاز تحذير المسافة الأمامية والخلفية وجهاز تحذير المسافة الجانبية

-ومرآة داخلية ذاتية التعتيم

-وكاميرا للرؤية الخلفية رؤية 360 لمحيط السيارة.

