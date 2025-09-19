مايا مرسي تصطحب وزير الأسرة بجمهورية سنغافورة في زيارة لمستشفى الناس

اصطحبت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ماساجوس ذو الكفل، وزير الأسرة والتنمية الاجتماعية في جمهورية سنغافورة، الذي يقوم بزيارة حاليا إلى مصر في جولة ميدانية بمستشفى "الناس للأطفال الخيري"، حيث كان في استقبالهما المهندس أيمن ممدوح عباس أمين صندوق وعضو مجلس الأمناء بمستشفى الناس.

وأطلعت وزيرة التضامن الاجتماعي ووزير الأسرة والتنمية الاجتماعية في جمهورية سنغافورة على الخدمات التي تقدم داخل مستشفى الناس الخيري للأطفال، والتي تعد من أكبر المراكز الطبية المتميزة في المنطقة العربية وقارة أفريقيا بطاقتها الإستيعابية التي تصل إلى حوالي 600 سرير، وتضم خمسة مبان على مساحة 30 ألف متر مربع، إضافة إلى مبنى الخدمات، وتضم 10 غرف عمليات، 140 وحدة رعاية مركزة، و4 وحدات للقسطرة القلبية، 48 عيادة خارجية.

وأجرت الدكتورة مايا مرسي، ماساجوس ذو الكفل، والمرافقين جولة داخل أروقة المستشفى، حيث التقيا الأطباء والتمريض والطاقم الإداري والمرضي للاطمئنان على الخدمات التي تقدم لهم داخل المستشفى على أعلى مستوى.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مستشفى الناس للأطفال تعد مثالا يحتذى به لدور المجتمع المدني في مصر، والتي تقدم خدمة طبية ذات جودة عالية مجانا، كما أنها تضم أفضل الكوادر المهنية من الأطباء والمتخصصين وفرق التمريض والفنيين اللازمين للعمل في هذا المستشفى المزود بآخر ما قدمه العلم في مجال المعدات الطبية الحديثة.

ومن جانبه أشاد وزير الأسرة والتنمية الاجتماعية في جمهورية سنغافورة بما رآه من خدمات داخل مستشفى الناس للأطفال التي تقدم خدمة طبية ذات جودة متميزة للأطفال مجانًا وفق أحدث التقنيات والمعايير العالمية.

جدير بالذكر أن مستشفى الناس للأطفال فتحت أبوابها لخدمة جميع المرضى بالمجان اعتبارًا من سبتمبر 2019، حيث بدأت نشاطها وخدماتها في مبنى أمراض القلب للأطفال أولا.

وهذه الخدمات يتم توفيرها مجانا 100٪؜ وفقا لأفضل وأحدث المعايير والتقنيات العالمية.

وشهدت الجولة حضور أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن للاتصال الاستراتيجي والإعلام والمتحدث الرسمي، دينا الصيرفي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولى والعلاقات والاتفاقات الدولية، والأستاذ هشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي.

