تقليل آثار الإجهاد الحراري على الماشية والدواجن، ندوة بمديرية الزراعة بالفيوم

قال الدكتور أسامة دياب، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، إن إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية، نظمت ندوة إرشادية مشتركة مع مركز البحوث الزراعية حول تقليل آثار الإجهاد الحراري على الماشية والدواجن، في إطار جهود وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للتوعية بالإجراءات الوقائية لمواجهة التغيرات المناخية.

موضوعات تناولتها الندوة

وتناولت الندوة عددًا من الموضوعات المتعلقة بوقاية الماشية، كيفية التعامل مع الماشية والدواجن في ظل ارتفاع درجات الحرارة، وتعريف مراحل الإجهاد الحراري، والطرق التي يتغلب بها الحيوان على الإجهاد الحراري، والوسائل التي يتبعها المربي لتقليل آثار العبء الحراري على الحيوان، سواء من خلال تحسين التغذية أو تحسين المسكن الحيواني، وضرورة توفير مضادات حموضة وخمائر لتحسين أداء الحيوان والطيور في فترات الإجهاد.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالفيوم، أن الندوات الإرشادية التي تنظمها المديرية للمزارعين ومربي الماشية مستمرة، بهدف زيادة الانتاج سواء الزراعي أو الحيواني.

