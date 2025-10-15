الخميس 16 أكتوبر 2025
انقطاع الكهرباء في عدة مناطق بأوكرانيا بعد ضربات روسية استهدفت منشآت للطاقة

كييف، فيتو
كييف، فيتو

أعلنت وزارة الطاقة الأوكرانية، مساء اليوم الأربعاء، عن انقطاع طارئ للتيار الكهربائي في عدة مناطق من البلاد نتيجة ضربات روسية استهدفت منشآت البنية التحتية للطاقة.

استجابة عاجلة من السلطات

وأوضحت الوزارة أن فرق الطوارئ تعمل على مدار الساعة لإصلاح الأضرار واستعادة التيار الكهربائي في أسرع وقت ممكن، مؤكدة أن القطاع المدني والخدمي في مقدمة أولويات التعافي الفوري.

تأثير على المدنيين والخدمات

وأشار المسؤولون إلى أن الانقطاع قد يؤثر مؤقتًا على بعض الخدمات الأساسية، داعين السكان إلى اتباع إرشادات السلامة والتقنين في استهلاك الكهرباء حتى استعادة التغذية بشكل كامل.

استمرار الهجمات الروسية

تأتي هذه الضربات في ظل تصاعد الهجمات الروسية على البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا، ما يزيد من التحديات أمام الحكومة الأوكرانية للحفاظ على استقرار الخدمات الحيوية ومواجهة آثار الحرب على المدنيين.

من جانبه قال وزير الحرب الأمريكي، بيت هيجسيت، اليوم، “آن الأوان لإنهاء ​الحرب في أوكرانيا​، وإذا لم تنته فالولايات المتحدة وحلفاؤها جاهزون للردع”.

فيما نقلت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية عن مسئول بالبيت الأبيض قوله، إن "الرئيس ​دونالد ترامب​ متفائل بتحقيق السلام في أوكرانيا، عقب تبادل الأسرى الناجح بالشرق الأوسط".

