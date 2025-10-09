أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أن روسيا والولايات المتحدة تواصلان الاتصالات، وأن رئيسي البلدين اتفقا خلال لقائهما في ألاسكا على مسائل جوهرية لتسوية الأزمة الأوكرانية.

موسكو: الاتصالات مستمرة بين إدارتي بوتين وترامب





وقال أوشاكوف للصحفيين يوم الخميس: "نحن نواصل وسنواصل الاتصالات مع الشركاء الأمريكيين"، مشددا على أن بوتين وترامب اتفقا خلال لقائهما في ألاسكا في أغسطس الماضي على عناصر جوهرية يمكن أن تشكل أساسا للتسوية الأوكرانية.



وأضاف: "يتم إجراء الاتصالات على أساس تلك الاتفاقات وتلك التفاهمات التي تم تحديدها مباشرة قبل قمة ألاسكا وأثناء ذلك اللقاء".

وأشار في الوقت ذاته إلى أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها في ألاسكا لا ترضي الأوروبيين وكييف، والذين لا يهتمون بالسلام.

وأوضح: "طبعا، هذه التفاهمات والاتفاقات التي تم التوصل إليها في أنكوريدج لا ترضي الجميع، فهي لا ترضي على سبيل المثال الأوروبيين، ولا ترضي النظام الأوكراني، أي لا ترضي أولئك الذين لا يريدون تحقيق تسوية سلمية للأزمة الأوكرانية".

