الأربعاء 15 أكتوبر 2025
سأتصل بإنفانتينو وهينفذ، ترامب يعتزم نقل مباريات كأس العالم من مدينة مكتظة بالسكان

ترامب
ترامب

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة قد تنقل مباريات كأس العالم 2026 لكرة القدم من المدن ذات معدلات الجريمة المرتفعة.


وخلال لقائه نظيره الأرجنتيني خافيير ميلي في البيت الأبيض، سئل ترامب عما إذا كان سيحرم بوسطن (ولاية ماساتشوستس) المكتظة بالسكان من حق استضافة المباريات بسبب الجريمة، فرد قائلًا: “قد نحرمهم من ذلك. أنا أحب سكان بوسطن. أعرف أن تذاكر المباريات بيعت بالكامل، لكن لديكم عمدة سيئ”.

وأضاف ترامب: "الإجابة هي نعم، إذا كان شخص ما لا يؤدي عمله بشكل جيد، ورأيت أن الظروف غير آمنة، سأتصل بـ جياني إنفانتينو، رئيس فيفا، وهو شخص استثنائي، وسأقول: 'لننقل هذا إلى مكان آخر'. وسيفعل ذلك".

يذكر أن كأس العالم 2026 سيقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا في الفترة من 11 يونيو وحتى 19 يوليو.

ads