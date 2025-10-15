اغتيال المرشح للبرلمان العراقي صفاء المشهداني بعبوة ناسفة (فيديو)

اغتيل عضو مجلس محافظة بغداد والمرشح عن تحالف السيادة في العراق صفاء المشهداني، إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت مركبته في منطقة الطارمية شمالي العاصمة بغداد، بحسب مصادر إعلامية محلية.

ونعت حسابات شخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، المشهداني.

كما تناقلت صفحات ما قيل إنه لحظة انفجار سيارته.



ويُعد تحالف السيادة أكبر تحالف سياسي سني في العراق، وقد برز بعد الانتخابات التشريعية لعام 2021.

تأسس رسميًّا في 25 يناير 2022، برئاسة خميس الخنجر، ويضم في تشكيلته تحالف "تقدم" بقيادة محمد الحلبوسي، وتحالف "عزم" الذي كان يرأسه الخنجر.

يمتلك التحالف 63 مقعدًا في مجلس النواب العراقي، ويُعد من أبرز القوى البرلمانية المؤثرة في المشهد السياسي العراقي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.