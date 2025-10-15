بعد تحليل المخدرات، قرار عاجل من النيابة ضد سائق التروسيكل المتسبب في وفاة 5 تلاميذ بأسيوط

أمر المستشار مصطفى رسمي، مدير نيابة مركز أسيوط، بحبس سائق التروسيكل الذي تسبب في مصرع 5 أطفال وإصابة 7 آخرين بترعة حواس بقرية العدر بمنقباد أسيوط، 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع التحفظ على المركبة لحين التأكد من مدى ترخيصها.

جاء ذلك القرار عقب إخضاع سائق التروسيكل لفحص المخدرات بمستشفى الأمراض النفسية والعصبية، تنفيذًا لقرار النيابة.

سقوط تروسيكل يقل عددًا من الأطفال بترعة حواس

تعود أحداث الواقعة الي صباح الاثنين الماضي، عندما تلقي اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد سقوط تروسيكل يقل عددًا من الأطفال من طلاب المرحلة الابتدائية بترعة حواس بقرية العدر بمنقباد.

إنقاذ 10 طلاب واستخراجهم أحياء بينما توفيت غرقا التلميذة سمر

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف وتمكن الأهالي من إنقاذ 10 طلاب واستخراجهم أحياء بينما توفيت غرقا التلميذة سمر أولى ضحايا الحادث وتم نقل المصابين لمستشفى أسيوط الجامعي لتلقى العلاج.

سائق التروسيكل عرض توصيل الأطفال تطوعا بدون مقابل

وأشارت التحريات التي أجراها المقدم عمر عبد العظيم، رئيس مباحث مركز أسيوط، أن السائق ويدعى “ع. م”، عرض تطوعا توصيل الأطفال ونقلهم من قرية سلام إلى مدرستهم بقرية منقباد ولم يكن يتقاضى أجرًا مقابل نقل الأطفال، وذلك أثناء توجهه إلى عمله.

وأوضحت التحريات أن السرعة لم تكن مرتفعة بالقدر الذي يؤدي إلى وقوع الحادث، ولكن اختلال عجلة القيادة أدى إلى انحراف التروسيكل وسقوطه داخل الترعة أثناء سيره على الطريق الضيق بمحاذاة الترعة، فقد السائق السيطرة على عجلة القيادة، فانقلب التروسيكل وسقط في الترعة وبه الأطفال ولم يتمكن من استخراجهم بمفرده.

ارتفاع عدد الضحايا إلى خمس تلاميذ

وبمجرد رؤية الأهالي للحادث قفذوا في المياه وتمكنوا من استخراج التلاميذ وجاءت عقب ذلك قوات الحماية المدنية لتمشيط المنطقة والبحث عن مفقودين في المياه وأسفر الحادث في لحظاته الأولى عن وفاة طفلة في الحال، فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج ومع مرور الساعات ارتفع عدد الضحايا إلى خمس تلميذات وهن: سمر محمد، بسملة أحمد، جنى إبراهيم، مليكة حسين، وعدي علي، بينما لا يزال ستة أطفال آخرين يتلقون الرعاية الطبية بعد إصابات متفاوتة.

رئيس جامعة أسيوط يطمئن على الحالة الصحية للأطفال المصابين

في ذات السياق زار الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، صباح أمس الثلاثاء 14 أكتوبر، مستشفى الإصابات والطوارئ الجامعي، للاطمئنان على الحالة الصحية للأطفال المصابين في الحادث المأساوي الذي أثناء توجههم إلى المدرسة.



واطمأن الدكتور المنشاوي على الحالة الصحية للأطفال المصابين، الذين يتلقون جميعهم الرعاية داخل العناية المركزة، حيث أوضح الأطباء أن حالتين منهم مستقرتان، فيما لا تزال ثلاث حالات حرجة وتخضع لملاحظة طبية دقيقة. وقد وجّه رئيس الجامعة بتقديم أقصى درجات الرعاية الصحية والدعم النفسي للأطفال وأسرهم، مع متابعة مستمرة من إدارة المستشفى لحالتهم على مدار الساعة.

