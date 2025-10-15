عمورة يوجه ضربة لـ صلاح، ترتيب هدافي تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026

تصفيات كأس العالم، تصدر الجزائري محمد الأمين عمورة، ترتيب هدافي تصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

وسجل مهاجم فولفسبورج الألماني هدفي منتخب الجزائر من ضربتي جزاء خلال الفوز على أوغندا 2-1، في ختام التصفيات الأفريقية ليرفع رصيده إلى 10 أهداف، متجاوزًا النجم المصري محمد صلاح الذي سجل 9 أهداف.

كما صعد المهاجم الجزائري للمركز الثاني في ترتيب هدافي التصفيات العالمية التي يتصدرها النرويجي إيرلينج هالاند والقطري المعز علي برصيد 12 هدفًا.



ترتيب هدافي تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026

1- الجزائري محمد الأمين عمورة: 10 أهداف.

2- المصري محمد صلاح: 9 أهداف.

3- الجابوني دينيس بوانجا والمالي كاموري دومبيا: 8 أهداف.

4- الجابوني بيير أوباميانج والجامبي موسى باراو والغاني جوردان أيو: 7 أهداف.

5- الكيني ميكائيل أولانجا والنيجيري فيكتور أوسيمين: 6 أهداف.



