الأربعاء 15 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

عمورة يوجه ضربة لـ صلاح، ترتيب هدافي تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026

محمد صلاح
محمد صلاح

تصفيات كأس العالم، تصدر الجزائري محمد الأمين عمورة، ترتيب هدافي تصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

وسجل مهاجم فولفسبورج الألماني هدفي منتخب الجزائر من ضربتي جزاء خلال الفوز على أوغندا 2-1، في ختام التصفيات الأفريقية ليرفع رصيده إلى 10 أهداف، متجاوزًا النجم المصري محمد صلاح الذي سجل 9 أهداف.

كما صعد المهاجم الجزائري للمركز الثاني في ترتيب هدافي التصفيات العالمية التي يتصدرها النرويجي إيرلينج هالاند والقطري المعز علي برصيد 12 هدفًا.
 

ترتيب هدافي تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026

1- الجزائري محمد الأمين عمورة: 10 أهداف.

2- المصري محمد صلاح: 9 أهداف.

3- الجابوني دينيس بوانجا والمالي كاموري دومبيا: 8 أهداف.

4- الجابوني بيير أوباميانج والجامبي موسى باراو والغاني جوردان أيو: 7 أهداف.

5- الكيني ميكائيل أولانجا والنيجيري فيكتور أوسيمين: 6 أهداف.
 

كما صعد المهاجم الجزائري للمركز الثاني في ترتيب هدافي التصفيات العالمية التي يتصدرها النرويجي إيرلينج هالاند والقطري المعز علي برصيد 12 هدفًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تصفيات كأس العالم محمد الأمين عمورة هدافي تصفيات أفريقيا كاس العالم 2026 محمد صلاح هالاند

مواد متعلقة

المنتخبات الإفريقية المتأهلة لملحق المونديال ومواعيد المواجهات

رسميا، 9 منتخبات إفريقية تحجز مقاعدها في كأس العالم 2026

الأكثر قراءة

ميسي يقود منتخب الأرجنتين لاكتساح بورتو ريكو وديا بسداسية نظيفة (فيديو)

لماذا تتسارع الشيخوخة بشكل مفاجئ في سن الـ44؟ وهل حقنة إيناس الدغيدي هي الحل؟

قبل ساعات من أولى جلسات محاكمتها، اعتراف مثير للراقصة ليندا عن فيديوهات الحفلات الخاصة

سعر السمك اليوم، البلطي يصالح المصريين بانخفاض كبير وارتفاع 4 أصناف منها المكرونة

ارتدوا الجواكت، تحذير شديد من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس اليوم

من الوجه البحري إلى حلايب، الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم

سعر الفاكهة اليوم، الرمان على خطى المانجو وانخفاض مفاجئ في العنب

سأتصل بإنفانتينو وهينفذ، ترامب يعتزم نقل مباريات كأس العالم من مدينة مكتظة بالسكان

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الثلاثاء

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء

سعر القصدير في البورصات العالمية الإثنين

سعر السكر في السوق المحلية اليوم

المزيد

انفوجراف

أرقام مواجهات السعودية ضد العراق في جميع البطولات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 15 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 15 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 15 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية