نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد مقار بيوت الطالبات والمركز التكنولوجي

تفقدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، فرع بيوت الطالبات (المبنى الإداري لديوان المحافظة سابقًا) بمدينة الخارجة، عقب الانتهاء من رفع كفاءته وتسكين طالبات كليات الطب البشري وجامعة الوادي الجديد الأهلية المغتربات، يرافقها محمد منير مدير عام التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

حيث اطمأنت نائب المحافظ، على توافر كافة الخدمات اللازمة للطالبات البالغ عددهن ٩٨ طالبةً، كما التقت عددًا منهن للتعرف على آرائهم حول الإقامة وعدم وجود أي معوقات تواجههن في المقر أو الدراسة الجامعية.

وأشادت نائب محافظ الوادي الجديد، بجودة وتنوع الخدمات المقدمة، وسرعة الانتهاء من تجهيز المقر في وقت قياسي بالتزامن مع بدء العام الدراسي؛ لاستيعاب إقبال الطلبة والطالبات المغتربات.

إنشاء المركز التكنولوجي بديوان المحافظة

وفي سياق متصل، تابعت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، أعمال إنشاء المركز التكنولوجي التابع لديوان عام المحافظة، وذلك في إطار خطة المحافظة لرقمنة الخدمات الحكومية الجماهيرية، وتيسير حصول المواطن عليها بيسرٍ وسهولة، ترافقها المهندسة إيمان حسين مدير وحدة التطوير الحضري.



حيث أكدت على سرعة الانتهاء من أعمال التصميمات والإنشاءات وفقًا لأكواد التميز المعتمدة، استعدادًا لافتتاح المركز في أقرب وقت، كما اطلعت على مخطط مكونات المركز والذي يضم وحدة تكنولوجيا المعلومات ( IT )وقاعات انتظار للمواطنين وشباك أمامي لإنهاء المعاملات والخدمات الحكومية المختلفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.