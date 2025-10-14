إعدام 400 علبة سجائر مهربة جمركيًا بالوادي الجديد

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، إعدام حرز سجائر مهربة جمركيا تجاوزت 400 علبة مختلفة الأنواع والنكهات بسراي النيابة العامة في حضورها، وتحت إشراف النيابة العامة وعضوية مدير الرقابة التموينية ومدير إدارة حماية المستهلك بمديرية التموين وبمعاونة العاملين بالمديرية.

وأشارت مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، إلى شن حملة مكبرة، على محال بيع وتجارة السجائر، وذلك بناء على تعليمات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات محافظ الوادى الجديد اللواء دكتور محمد الزملوط، لمتابعة الأسواق.

وأكدت الدكتورة سلوي مصطفي مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، على ضرورة استقرار الأسواق والتأكد من مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لتداول المنتجات والمتابعة المستمرة لضمان سلامة الإجراءات.

وقالت سلوي، إن السجائر المهرَّبة غير معلوم مصدرها أو المواد المستخدمة في إنتاجها، مما يؤثر على صحة وسلامة المواطنين بضرر كبير، ومن ثم يتصدى التموين لهذه الأنواع من السجائر؛ حرصًا منه على أرواح المواطنين وعدم إصابتهم بأي أمراض ناتجة عن تناول تلك السجائر من خلال الحملات التي يشنُّها بالتعاون مع الصحة وغيرها من الجهات الشريكة.

يشار إلى أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، تشن حملات مفاجئة على الأسواق للتأكد من التزام التجار بالإعلان عن الأسعار في مكان واضح وظاهر أمام جمهور المستهلكين.

