وزير قطاع الأعمال: خطة عاجلة لتحسين أداء شركة "ميراتكس" للغزل والنسيج

اختتم المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، جولته في محافظة السويس، مساء اليوم، بزيارة ميدانية إلى شركة"ميراتكس" للغزل والنسيج في منطقة عتاقة.

وخلال جولته داخل الشركة (التي تساهم بها الشركة القابضة للغزل والنسيج)، تفقد الوزير خطوط الإنتاج والمخازن، واطّلع عن قرب على سير العمل بالمصانع والبنية التحتية، كما استمع إلى شرح مفصل حول الوضع الحالي للشركة من حيث الطاقة الإنتاجية، والمخزون، ومستوى جودة المنتجات.

استغلال أصولها ومواردها بشكل اقتصادي

وعقب الجولة، عقد الوزير اجتماعًا موسعًا بحضور الدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، والمحاسب علاء شوقي العضو المنتدب لشركة "ميراتكس" وعدد من قيادات الوزارة، حيث تم استعراض موقف الأصول المملوكة للشركة ومدى استغلالها، والتحديات التي تواجه الشركة، وتوفير مستلزمات الإنتاج وموقف العمالة.

ووجه الوزير بوضع خطة عاجلة لتحسين أداء الشركة وإعادة استغلال أصولها ومواردها بشكل اقتصادي يحقق أقصى استفادة ممكنة، وتطوير منظومة التخزين، وأهمية العمل على تحسين جودة المنتج النهائي، بما يفتح المجال أمام الشركة للتوسع في أسواق جديدة.

