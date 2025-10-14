الأربعاء 15 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

وزير قطاع الأعمال: خطة عاجلة لتحسين أداء شركة "ميراتكس" للغزل والنسيج

جانب من الجولة
جانب من الجولة

اختتم المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، جولته في محافظة السويس، مساء اليوم، بزيارة ميدانية إلى شركة"ميراتكس" للغزل والنسيج في منطقة عتاقة.

وخلال جولته داخل الشركة (التي تساهم بها الشركة القابضة للغزل والنسيج)، تفقد الوزير خطوط الإنتاج والمخازن، واطّلع عن قرب على سير العمل بالمصانع والبنية التحتية، كما استمع إلى شرح مفصل حول الوضع الحالي للشركة من حيث الطاقة الإنتاجية، والمخزون، ومستوى جودة المنتجات.

استغلال أصولها ومواردها بشكل اقتصادي

 

وعقب الجولة، عقد الوزير اجتماعًا موسعًا بحضور الدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، والمحاسب علاء شوقي العضو المنتدب لشركة "ميراتكس" وعدد من قيادات الوزارة، حيث تم استعراض موقف الأصول المملوكة للشركة ومدى استغلالها، والتحديات التي تواجه الشركة، وتوفير مستلزمات الإنتاج وموقف العمالة. 

ووجه الوزير بوضع خطة عاجلة لتحسين أداء الشركة وإعادة استغلال أصولها ومواردها بشكل اقتصادي يحقق أقصى استفادة ممكنة، وتطوير منظومة التخزين، وأهمية العمل على تحسين جودة المنتج النهائي، بما يفتح المجال أمام الشركة للتوسع في أسواق جديدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشركة القابضة للغزل والنسيج المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام القابضة للقطن والغزل والنسيج القابضة للغزل والنسيج

الأكثر قراءة

لماذا تتسارع الشيخوخة بشكل مفاجئ في سن الـ44؟ وهل حقنة إيناس الدغيدي هي الحل؟

قبل ساعات من أولى جلسات محاكمتها، اعتراف مثير للراقصة ليندا عن فيديوهات الحفلات الخاصة

سعر السمك اليوم، البلطي يصالح المصريين بانخفاض كبير وارتفاع 4 أصناف منها المكرونة

ارتدوا الجواكت، تحذير شديد من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس اليوم

سعر الفاكهة اليوم، الرمان على خطى المانجو وانخفاض مفاجئ في العنب

ميسي يقود منتخب الأرجنتين لاكتساح بورتو ريكو وديا بسداسية نظيفة (فيديو)

سأتصل بإنفانتينو وهينفذ، ترامب يعتزم نقل مباريات كأس العالم من مدينة مكتظة بالسكان

ثمن سيارة فارهة، حقيبة زوجة محمد صلاح تثير الجدل في مصر (صور)

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الثلاثاء

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء

سعر القصدير في البورصات العالمية الإثنين

سعر السكر في السوق المحلية اليوم

المزيد

انفوجراف

أرقام مواجهات السعودية ضد العراق في جميع البطولات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 15 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 15 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 15 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية