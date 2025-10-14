الأربعاء 15 أكتوبر 2025
7 سيارات إسعاف للتعامل مع حادث انقلاب ميني باص في ترعة بالدقهلية

هرعت 7 سيارات إسعاف إلي موقع انقلاب ميني باص في ترعة علي طريق ميت سويد ديرب الخضر  مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، والذي أسفر عن وقوع 11 ضحية ومصاب.

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا يفيد بانقلاب ميني باص في ترعة بنطاق مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية وقوع ضحايا ومصابين، وعلي الفور انتقلت قوة أمنية وهرعت  7 سيارات إسعاف، لنقل الضحايا والمصابين، حيث تم نقل المصابين لمستشفي دكرنس لتلقي العلاج اللازم.

وبالفحص تبين مصرع روضة رمضان علي احمد علي نور 27 سنة وصلت للمستشفى جثة هامدة، كما أصيب 10 أشخاص آخرين.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

الجريدة الرسمية