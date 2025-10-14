كبير مستشاري ترامب يكشف عن دور أمريكا في ملف مياه النيل بين مصر وإثيوبيا

ذكر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس، خلال مقابلة أجراها، إن قمة شرم الشيخ للسلام شهدت دعمًا عربيًا وإسلاميًا ودوليًا واسعًا وغير مسبوق للمبادرة الأمريكية لإنهاء الحرب في غزة، مشيرًا إلى مشاركة دول من مختلف القارات، من بينها اليابان وكندا ودول أمريكا اللاتينية وإفريقيا وأوروبا، بالإضافة إلى الأمم المتحدة وعدد من المنظمات الدولية.

بولس يتحدث عن قمة شرم الشيخ

وقال بولس: أن ما حدث في شرم الشيخ يمثل يومًا مهمًا للغاية، موضحًا أن الأمر لا يتعلق بغزة فقط، بل بمنطقة الشرق الأوسط كلها، "وبالسلام بشكل عام الذي حان وقته الآن".

وأضاف بولس: "لقد حان الوقت أن يعم السلام مؤكدًا أن حجم الدعم العربي والإسلامي والدولي لمبادرة ترامب بشأن وقف الحرب في غزة كان تاريخيًا وغير مسبوق.



وأشار بولس إلى أن الوثيقة، التي تم توقيعها خلال القمة، لا تكشف عن آليات تنفيذية مفصلة، بل تهدف إلى تأكيد مبادرة ترامب للسلام ونقاطها العشرين، التي ترتكز على مبدأ السلام والتعايش بين الأديان، وحسن الجوار، وحق الشعوب في العيش باستقرار وازدهار في المنطقة.

وأكد أن توقيع الوثيقة من قبل دول إقليمية رئيسية مثل مصر وتركيا وقطر والولايات المتحدة يحمل رمزية كبيرة، مشيرًا إلى أن الرمزية الأهم تكمن في الالتفاف الدولي الواسع حول المبادرة، وما تعكسه من توافق غير مسبوق.

تفاصيل خطة ترامب بشأن غزة

ولفت بولس إلى أن الوثيقة، التي تم إقرارها، تمثل محورًا رئيسيًا في مبادرة ترمب للسلام، إذ تهدف أولًا إلى تأكيد خطة الرئيس الأمريكي بشأن غزة، وثانيًا إلى ترسيخ مبادئ السلام، والتعايش بين الأديان، وحسن الجوار، واحترام حقوق الشعوب. وأضاف أن الوثيقة لا تدخل في تفاصيل التنفيذ بقدر ما تؤكد المبادئ العامة، مشيرًا إلى وجود خطط تفصيلية لكل نقطة يجري تطويرها حاليًا.

وأوضح بولس أن العمل على ملفات إعادة الإعمار في غزة بدأ منذ أسابيع، وأن هناك رؤية واضحة تشارك فيها عشرات الدول.

ولفت إلى أن مصر وتركيا وقطر لعبت دورًا محوريًا في الحوار مع حركة "حماس"، ما جعلها جزءًا أساسيًا من عملية توقيع الوثيقة في شرم الشيخ، مؤكدًا أن آليات التنفيذ مضمونة من خلال مشاركة عدد كبير من الدول، إلى جانب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في القمة.

وأشار بولس إلى أن بعض الأمور قد تكون معقدة وتستغرق وقتًا، إلا أن هناك إرادة سياسية واضحة من واشنطن وفريق الرئيس ترمب للعمل مع جميع الشركاء العرب والأوروبيين والمسلمين، إلى جانب موافقة إسرائيلية غير مسبوقة على المبادرة، ما يعكس توافقًا نادرًا في المنطقة.

وفي ما يتعلق بتخفيف التوتر بين مصر وإسرائيل، كشف بولس عن اتصال هاتفي جمع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بالرئيس ترامب أثناء وجود الأخير في إسرائيل إلى جانب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، واصفًا الاتصال بأنه كان "جيدًا" ويمثل "خطوة أولى جيدة تُبنى عليها تفاهمات لاحقة".

الأزمة السودانية وأزمة مياه النيل



وفي سياق آخر، أوضح بولس أن الوضع الإنساني في السودان شكل محورًا رئيسيًا في المحادثات الجانبية على هامش قمة شرم الشيخ، كما تمت مناقشته خلال اللقاء الثنائي بين السيسي وترامب، واصفًا الوضع في السودان بأنه "أكبر كارثة إنسانية في العالم حاليًا".

وأشار إلى أن مدينة الفاشر غربي البلاد محاصرة منذ أكثر من عام ونصف، ويضطر السكان المتبقون فيها، والبالغ عددهم نحو 300 ألف شخص، إلى أكل أعلاف الحيوانات للبقاء على قيد الحياة.

وقال بولس إن واشنطن فرضت عقوبات على طرفي النزاع، لكنها ما زالت تفضل الحلول السلمية، محذرًا من أن عدم الاستجابة قد يدفع الولايات المتحدة إلى اتخاذ إجراءات أخرى في مرحلة لاحقة.

كما قال إن العلاقات السودانية الإسرائيلية "جيدة" مع كلا الجانبين في الواقع، لا ينقصها أي شيء، مشيرًا إلى أن "واشنطن كانت تؤاخذ الجيش السوداني بسبب المتطرفين، والعلاقة مع إيران".

وتابع: "نحن نعرف أن الجيش السوداني قطع علاقته مع إيران منذ فترة واتخذ مجموعة من الخطوات الجيدة بشأن ما تبقى من المتطرفين من النظام السابق، وهذه خطوات جيدة نحو تحسين هذه العلاقة، لذا فهذه أشياء شائعة يمكننا أخذها في الاعتبار، ليس فقط مع إسرائيل، لكن مع عدد كبير من البلدان الأخرى".



وتطرق بولس إلى ملف مياه النيل بين مصر وإثيوبيا، مؤكدًا أن واشنطن تعتزم لعب دور يضمن حقوق الدول ويمنع اندلاع نزاع.

ووصف كبير مستشاري ترامب الملف بأنه "وجودي" ويمثل "مسألة حياة أو موت بالنسبة لمصر"، بحسب تعبيره، وأوضح أن اتفاقًا كان جاهزًا للتوقيع خلال الولاية الأولى لترمب، وأن الجهود تُبذل حاليًا لإعادة إطلاق المفاوضات.

وأضاف أنه التقى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، وناقش معه ملف مياه النيل، مشيرًا إلى أن إثيوبيا منفتحة على الدور الأمريكي والحل السلمي، وأن القضية ذات طبيعة تقنية بحتة ويجب التعامل معها بعيدًا عن التوترات السياسية والأمنية، مع الأخذ في الاعتبار تأثير الفيضانات في السودان وأهمية إدارة الموارد المائية بشكل عملياا.

