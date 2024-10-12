بطولة كأس مصر، زياد محمد السيد يحصد ذهبية "الجمباز"تحت 9 سنوات

حقق لاعب فريق جمباز الايروبيك زياد محمد السيد تحت 9 سنوات الميدالية الذهبية في بطولة كأس مصر .



حقق اللاعب الفوز بقيادة الكابتن محمد عبد الفتاح، ومدربي اللاعب، الكابتن أحمد عبد الرحيم، والكابتن ندى أشرف السيد.

وفي سياق آخر حقق أبطال الجمباز الفنى باستاد المنصورة بطولة كأس مصر للجمباز الفني رجال تحت 12 سنة



ويتقدم مجلس إدارة استاد المنصوره برئاسه دكتور حاتم الجندي ونهي فهمي نائب رئيس مجلس الإدارة بالتهنئة للأبطال ولأولياء الأمور

كما تقدم مجلس ادارة ستاد المنصورة بالشكر للجهاز الفني بقيادة الكابتن محمد يوسف

ومدرب الفريق الكابتن نور الدين صالح

اسماء اللاعبين في الفريق

اللاعب احمد عبد العزيز

حصل على المركز الأول

اللاعب اسامه محمد اسامه

حصل على المركز الأول

اللاعب مازن عبد الله

حصل على المركز الأول

اللاعب محمد وحيد

حصل على المركز الأول

اللاعب جابر ابراهيم جابر

حصل على المركز الثاني

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ