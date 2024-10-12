السبت 12 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بطولة كأس مصر، زياد محمد السيد يحصد ذهبية "الجمباز"تحت 9 سنوات

الاعب الفائز بالايروبك
الاعب الفائز بالايروبك في استاد المنصورة، فيتو

حقق لاعب فريق جمباز الايروبيك زياد محمد السيد  تحت 9 سنوات الميدالية الذهبية  في بطولة كأس مصر  .


حقق اللاعب الفوز بقيادة الكابتن محمد عبد الفتاح، ومدربي اللاعب، الكابتن أحمد عبد الرحيم، والكابتن ندى أشرف السيد.

 

وفي سياق آخر حقق أبطال الجمباز الفنى باستاد المنصورة بطولة كأس مصر للجمباز الفني رجال تحت 12 سنة

 


ويتقدم مجلس إدارة استاد المنصوره برئاسه دكتور حاتم الجندي ونهي فهمي نائب رئيس مجلس الإدارة  بالتهنئة للأبطال ولأولياء الأمور 

 

كما تقدم مجلس ادارة ستاد المنصورة بالشكر للجهاز الفني بقيادة الكابتن محمد يوسف 
ومدرب الفريق الكابتن نور الدين صالح 
اسماء اللاعبين في الفريق 

اللاعب احمد عبد العزيز 
حصل على المركز الأول
اللاعب اسامه محمد اسامه 
حصل على المركز الأول
اللاعب مازن عبد الله 
حصل على المركز الأول
اللاعب محمد وحيد 
حصل على المركز الأول
اللاعب جابر ابراهيم جابر 
حصل على المركز الثاني

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الجمباز الفني الأيروبيك استاد المنصورة المنصورة كأس مصر للجمباز مجلس الادارة لميدالية الذهبية كأس مصر ستاد المنصورة

مواد متعلقة

إيهاب أمين يتقدم بأوراق ترشحه على رئاسة اتحاد الجمباز

وزير الرياضة يلتقي رئيس اتحاد الجمباز

الجمباز، سيطرة مصرية على نتائج البطولة الأفريقية للأيروبيك

أولمبياد باريس، الصين تحرز ذهبية الجمباز الإيقاعي لفرق السيدات

الأكثر قراءة

نشوب حريق هائل في مول بالتجمع الخامس

أبرزها الشاي والسكر والدقيق، انخفاض أسعار 11 سلعة رئيسة في الأسواق

الأرصاد تحذر: أمطار رعدية على هذه المدن غدا

البلدي تتراجع 11 جنيهًا، انخفاض ملحوظ في أسعار الطماطم بالأسواق

الدفع بـ10 سيارات إطفاء للسيطرة علي حريق مول بالتجمع الخامس (صور)

رئيس السكة الحديد: إسقاط ديون على الهيئة بقيمة 58 مليار جنيه

عالم أزهري: إعصار ميلتون بفلوريدا جند من جنود الله ضرب أمريكا

لوسي تعلن اعتزالها الرقص نهائيا وتكشف لـ فيتو الأسباب

منوعات

المزيد

قتلتها إسرائيل يوم زفافهما، لبناني يرثي خطيبته بكلمات مؤثرة (صور)

بقيمة 200 ألف دينار، القبض على ضابط و4 آسيويين بتهمة ترويج الخمور في الكويت

تغريم ناشط إسباني لذهابه "عاريا" إلى مركز شرطة

تفضيل الأطعمة الحارة تكشف لغز الألم والمتعة في الدماغ

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو السكر بالسوق المحلي اليوم السبت 12/ 10/ 2024

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت بالسوق المحلية

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 12/ 10/ 2024

سعر طن القصدير اليوم السبت 12-10-2024 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

مشروعات افتتحها الرئيس فى قطاعات النقل في 12 أكتوبر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالدليل، أفضل الصدقات كما بينتها السنة النبوية

عالم أزهري: إعصار ميلتون بفلوريدا جند من جنود الله ضرب أمريكا

“وخلق الإنسان ضعيفا”، تفسير الشعراوي لسورة النساء (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية